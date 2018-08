Mini navi di lusso per crocieristi-nababbi

TRIESTE Due navi piccole, ma di lusso, per una clientela ricercate e di alta classe. Sono le nuove “perle del mare” che i triestini, ormai abituati al via vai di navi bianche, potranno ammirare nelle prossime ore.



Arriverà oggi, e ripartirà in serata, “La belle de l’Adriatique” della compagnia “Croisi Europe Cruises”. Lunga 110 metri con cinque ponti, la nave è stata rinnovata lo scorso anno a 10 anni dalla costruzione. A bordo può contenere 198 ospiti con 48 persone di equipaggio. Le cabine sono 99, tutte rigorosamente doppie e infatti non è possibile aggiungere lettini per i bambini.



Arriverà martedì invece, e resterà sempre per un giorno, la nave “Le Lyrial” della compagnia Ponant. Costruita nel 2015 da Fincantieri nello stabilimento di Ancona, può ospitare 264 persone nelle 122 cabine dotate quasi tutte di balcone privato. In prevalenza si tratta di suite, la più grande di 21 metri quadrati, la più piccola di 19. La nave, lunga 142 metri con sette ponti, è stata costruita con le migliori tecnologie per il risparmio energetico tra cui spicca l’illuminazione a led. Il costo medio di una crociera nel Mediterraneo a bordo di questa signora del mare è di oltre 2.500 euro ovviamente all inclusive.



«Si tratta di navi da crociera di altissima fascia e molto lussuose - sottolinea Franco Napp, amministratore delegato di Trieste terminal passeggeri -. Non abbiamo avuto richieste particolari. Per i croceristi de “La belle de l’Adriatique” sono stati organizzati due tour, uno a piedi in centro città, il secondo tra ai castelli di San Giusto, Miramare e Duino e poi alla Grotta Gigante». Hanno scelto Trieste anche per mettere alla prova la Ttp «per capire come sono le nostre strutture e la nostra organizzazione» spiega l’amministratore delegato.



E la stagione non è ancora chiusa. A settembre ci saranno le due toccate della “Mein Schiff 2” della compagnia tedesca “Tui Cruises” e poi la “Marella Celebration”, di proprietà della “Holland America” Line e charterizzata da “Marella Cruises”. A ottobre tornerà per cinque volte anche la Costa Crociere che la neoRiviera, entrata in servizio nel 1999 con 1.700 passeggeri e 670 persone di equipaggio. «Per il bilancio 2018 è ancora presto - conferma Napp - però possiamo parlare di una buona stagione. Chiaramente i numeri saranno influenzati dalla mancanza dell’home port di Costa, però alla fine possiamo parlare di un bilancio positivo».



Non si è ancora risolto invece il problema dell’arrivo della “Mein Schiff

2” la settimana prima della Barcolana con la Marittima off limits per la presenza del Villaggio. «Si tratta di un problema strutturale che bisogna però risolvere - rimarca Napp - visto che rischiamo di perdere navi che abbiamo portato in città con grande fatica». —