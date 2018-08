Weekend da bollino rosso: tre chilometri di coda al Lisert

TRIESTE E' già da bollino rosso il fine settimana che è appena iniziato. Questa mattina, sabato 11 agosto, si sono registrati tre chilometri di code all'altezza del Lisert in direzione Trieste. Ma presa d'assalto dai turisti in cerca della vignetta è stata anche l'area di servizio di Duino, necessaria agli automobilisti diretti al mare in Croazia (o in Slovenia) che vogliono percorrere l'autostrada slovena. Per questo motivo il punto stop verrà chiuso al pubblico a intermittenza in attesa di sfoltire il volume di persone all'interno della stazione di sosta. Anche se, è bene ricordarlo, in alternativa al tracciato autostradale, è possibile raggiungere le località della costa croata percorrendo la strada E61/7 slovena senza, pertanto, dover pagare la vignetta.

Più volte è stato ribadito che è fortemente sconsigliato attendere di arrivare nelle ultime aree di servizio in territorio italiano per acquistare il contrassegno, poiché si rischia di contribuire ad un sovraffollamento con conseguenti gravi rischi per la sicurezza. Per rendere, peraltro, l'area di servizio di Duino più fruibile ai veicoli turistici, è stato imposto il divieto di sosta e fermata ai veicoli e ai complessi di veicoli per il trasporto di cose di massa complessiva superiore a 7,5 t dalle 22 di ieri, venerdì 10 agosto, alle ore 22 di questa sera, sabato 11 agosto.

Traffico da bollino rosso questo fine settimana. Scarica l'app InfoViaggiando per conoscere in tempo reale la situazione del traffico. https://t.co/ae55NVTQQf — UfficioStampaAutovie (@AutoviePress) 10 agosto 2018

In questo weekend che precede Ferragosto è previsto in particolare per oggi lo stop ai mezzi pesanti, che è in vigore dalle 8 alle 22. Una misura necessaria ormai per avitare che aumenti il traffico già intenso in queste ore, che potrebbe superare le punte raggiunte lo scorso weekend.

Solo una settimana fa a Trieste Lisert sono stati 25 mila 813 i transiti in uscita, a Redipuglia 5 mila 412, a Villesse 14 mila 843 transiti, a Latisana 16 mila 427 transiti. Meno intensi, invece, i flussi di veicoli durante la sera.

Secondo Autovie Venete in direzione Venezia il traffico sarà intenso sia al mattino che al pomeriggio e potrebbero verificarsi delle congestioni in prossimità degli svincoli che portano alle spiagge. La A23 Palmanova-Tarvisio, in direzione Palmanova, sarà invece interessata da traffico intenso con possibili congestioni all'altezza del nodo di Palmanova, mentre in direzione Tarvisio si marcerà in modo più fluido. Sulla A57, in direzione Trieste, il traffico sarà intenso in entrambe le direzioni.

Per quanto riguarda domenica 12 agosto - giornata in cui i mezzi pesanti non potranno transitare dalle 7 alle 22 - il traffico sarà sostenuto in A4, in entrambe le direzioni, con possibili rallentamenti in uscita alla barriera di Trieste Lisert e ai caselli che portano alle località marittime. Infine, la A57 sarà caratterizzata da traffico sostenuto in entrambe le direzioni.

Elemento positivo di quest'anno, rispetto al 2017, l'esiguo numero di incidenti registrato durante i week end, sinistri di lieve entità e senza conseguenze per le persone. In aumento, invece, i guasti meccanici e di conseguenza gli interventi dei carri di soccorso. Per velocizzare il raggiungimento dei veicoli in panne Autovie li ha fatti posizionare in punti strategici della rete, fuori dai caselli.