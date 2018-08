La terra trema in Friuli: all'alba cinque scosse di terremoto, la più forte di magnitudo 3.9

TRIESTE Sono oltre venti le scosse registrate in Friuli Venezia Giulia e in particolare nella zona di Cavazzo Carnico (Udine) nell'arco di un'ora, stamani. E' successo fra le 5.30 e le 7 di sabato 11 agosto. L'ultima in ordine cronologico è stata segnalata dall'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia alle 6.52, di magnitudo 2.7. Anche quest'ultima scossa dello sciame in corso è stata avvertita dalla cittadinanza, che non è particolarmente in allarme.

Trentotto i comuni in cui si è avvertita la scia sismica. Non si registrano danni a persone o cose. L’epicentro individuato a 5 chilometri a sud di Cavazzo, a una profondità di 13 chilometri