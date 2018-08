Trieste, arrestato uno spacciatore. Aveva 200 grammi di hashish

TRIESTE Arrestato nei giorni scorsi un 51enne, I.A., appena sceso dal treno proveniente da Padova, in possesso di due panetti di hashish da 200 grammi complessivi.

Nella successiva perquisizione domiciliare gli investigatori hanno trovato altri 60 grammi di hashish - una parte già confezionata in dosi pronte per lo spaccio - e un bilancino di precisione. A nulla è valso il maldestro tentativo della convivente di nascondere gli stupefacenti.

Quest'ultima (P.M. del 1971) è stata denunciata per concorso in detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio , mentre l'uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e condotto in carcere a disposizione della Magistratura.

L'arresto fa parte dell'operazione San Michele 2018 della Polizia Locale, contro il traffico di stupefacenti e sostanze psicotrope.

L'attività, coordinata dalla Procura della Repubblica di Trieste, nasceva a seguito di un controllo all'interno dell'area giochi del giardino di via San Michele dove era stato segnalato un anomalo andirivieni di giovani, soliti stazionare anche nelle zone più appartate dell'area verde lontani da sguardi indiscreti e nonostante la presenza di numerosi bimbi e genitori.

Il rinvenimento/sequestro di alcune dosi di marijuana e hashish, in seguito al controllo di due di questi giovani, ha indotto la Procura della Repubblica a delegare immediatamente alla Polizia Locale un'ulteriore indagine: ben presto gli operatori del Nucleo di polizia

giudiziaria, attraverso un'attività investigativa tradizionale (appostamenti, osservazione e pedinamento dei sospettati), hanno proceduto al sequestro di più dosi di hashish; in un caso, anche un certo quantitativo di Skull Ecstasy, quella con il teschio impresso su un lato della pastiglia.