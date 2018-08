Oltre ai parcheggi in Costiera ecco 48 corse in più della “6”

TRIESTE Dovrebbero concludersi entro venerdì i lavori per regolarizzare i parcheggi dalla Marinella al bivio di Miramare. Per la Costiera invece si spera di chiudere il tutto entro mercoledì prossimo con la creazione delle 14 nuove aree di sosta, per complessivi 427 posti di cui 282 gratuiti.

Lo conferma Giorgio Damiani, amministratore unico di Fvg Strade, che rende noto che «il Comitato di sicurezza riunitosi in Prefettura ha dato pare positivo al tipo di intervento esprimendo anche soddisfazione per le tempistiche contenute per la messa in sicurezza. I lavori proseguiranno di notte, sia per questioni meteorologiche che di traffico, nel pieno rispetto del cronoprogramma».

Per poter parcheggiare senza il rischio di ricevere una multa bisognerà comunque attendere l’ordinanza che verrà emessa in tempi brevi al momento della chiusura dei lavori per la segnaletica orizzontale e verticale. È verosimile che ne vengano emesse due, una prima di sabato per il tratto Marinella Bivio, e una la prossima settimana per il resto della Costiera.

Intanto Trieste Trasporti, visto l’intensificarsi degli utenti che usano i mezzi pubblici, ha aggiunto 48 nuove corse nel week end da sabato 4 agosto fino a domenica 9 settembre con la linea 6/ che partirà da piazza Oberdan (11, 11.34, 12.08, 12.42, 18, 18.17, 18.34, 18.51, 19.08, 19.25, 19.42 e 19.59) fino a piazzale 11 settembre (11.17, 11.51, 12.25, 12.59, 18,

18.17, 18.34, 18.51, 19.08, 19.25, 19.42 e 19.59). Novità importanti anche per quanto riguarda l’acquisto dei biglietti via app, da ieri pagando con il credito telefonico il prezzo è sceso da 1,5 a 1,25 euro allineandosi al cartaceo e alla carta di credito.