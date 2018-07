Trieste, rallentamenti in viale Miramare 

TRIESTE Nella mattinata di oggi, martedì 31 luglio, si sono riscontrati notevoli rallentamenti e code su viale Miramare all'altezza di via Boveto, uscendo dal centro città, a causa di una macchina spazzatrice ferma per un guasto. Il traffico intenso verso Barcola e la "strozzatura" danno più di qualche problema alla viabilità, comunque in via di risoluzione.

#AvvisoTs Viale Miramare direzione fuori Trieste altezza v. Boveto rallentamenti al traffico causa guasto macchina spazzatrice pic.twitter.com/Hm9aFkBoy9 — Comune di Trieste (@ComunediTrieste) 31 luglio 2018