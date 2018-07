Trieste, cade dalla scala mobile e si ferisce al volto

TRIESTE Raffica di incidenti questa mattina, sabato 28 luglio, a Trieste. Per fortuna i soggetti coinvolti sono tutti feriti non gravi. Per tali emergenze sono intervenute le forze di polizia e il 118. Il caso più singolare riguarda una signora che, verso le 11, è scivolata mentre stava utilizzando la scala mobile del negozio di Az Casa di Strada Vecchia dell'Istria. E' stata trasportata a Cattinara con un trauma

al volto.

Attorno alle 10 invece, a Muggia, sulla SP14, nei pressi del Bagno San Rocco, è avvenuto uno scontro tra un'auto e uno scooter. In srada per Lazzaretto, sempre a Muggia, si è verificato un tamponamento tra due auto, che hanno urtato un palo del sistema elettrico.