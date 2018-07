Via libera all’assessore in più nei Comuni

TRIESTE Un assessore comunale in più in ciascun Comune del Friuli Venezia Giulia, senza che il nuovo ingresso debba rispettare le proporzioni previste dall’equilibrio di genere.



È quanto potrebbe accadere in regione, per una norma inserita nell’assestamento di bilancio, che consente ampliamenti delle giunte dei Comuni piccoli e grandi oltre il numero massimo consentito di assessori, a patto che ciò sia motivato da particolari esigenze di funzionamento della macchina e avvenga senza ulteriori aggravi per le casse pubbliche, abbassando dunque gli stipendi dei componenti dell’esecutivo per pagare quello del nuovo entrato.



La misura porta immediatamente maggioranza e opposizione sulle barricate. Secondo il capogruppo leghista, Mauro Bordin, «la norma andrà incontro alle necessità dei Comuni che dovessero fronteggiare particolari problematicità sopravvenute in corso di amministrazione e avessero bisogno di ulteriori risorse umane e competenze specifiche». Bordin sottolinea inoltre che «nei futuri provvedimenti di riordino delle autonomie locali sarebbe opportuno considerare anche adeguamenti alle indennità di sindaci e assessori che sono inadeguate in rapporto alle responsabilità, anche civili e penali, legate al ruolo».



A supporto degli eletti, l’esponente del Carroccio auspica inoltre «la reintroduzione della possibilità, per i consiglieri comunali, di usufruire di una giornata di permesso retribuito il giorno in cui è stato convocato il Consiglio, così da poter esaminare le pratiche e i documenti oggetto della discussione».



Di tutt’altro avviso la consigliera del Pd, Mariagrazia Santoro, secondo cui «Fedriga ha creato un poltronificio da 215 nuovi assessori», tanti quanti sono i Comuni del Fvg. Santoro evidenzia che il provvedimento «parte dall’esigenza specifica di Monfalcone di aumentare di un’unità i componenti della propria giunta, vista la complessità dei temi che interessano la città, ma poi si passa alla proliferazione degli assessori in tutti i Comuni». Per l’esponente dem, «potremo avere 215 assessori in più, ma togliendo le risorse per le loro indennità, da quelle

di coloro che già sono amministratori e quindi opereranno con ancora meno risorse. Un danno per coloro che già sono amministratori. E intanto Bordin lamenta giustamente come nei Comuni più piccoli gli amministratori operino tra mille difficoltà e con indennità molto basse».