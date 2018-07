Poggio Terza Armata, pretende le chiavi della chiesa: fedele aggredisce il parroco

SAGRADO «Dio mi ha detto di pregare in questa chiesa». Ma, al rifiuto del sacerdote di metterle permanentemente a disposizione le chiavi, inveisce contro di lui. E lo colpisce facendolo rovinare al suolo.



Ha dell’incredibile la brutta avventura capitata a don Federico Butkovic, amministratore parrocchiale di Poggio Terza Armata. Il religioso è stato aggredito domenica, sull’uscio della propria abitazione, dopo l’ennesimo diverbio con una donna di mezza età residente a Fogliano. Tanto da essere stato trasportato al pronto soccorso ed esserne uscito con un ginocchio malconcio.



Talmente ardente il fervore spirituale della donna, invece, che la stessa avrebbe più volte confidato a don Butkovic che era stato Dio stesso «ad indicarle di pregare in quella chiesa». Per questo la signora aveva iniziato a frequentare piuttosto assiduamente la chiesa parrocchiale di San Paolino d’Aquileia, come luogo di preghiera e raccoglimento. Ma ben presto sono iniziati i problemi. Due gli episodi che hanno provocato l’imprevedibile raptus della donna: in primis, la signora aveva più volte chiesto l’accesso alle chiavi della chiesa, per poter pregare a qualsiasi ora desiderasse. Si trattava però di una richiesta che don Butkovic non poteva soddisfare. Secondariamente, si lamentava spesso di essere disturbata dalle prove musicali della Scuola Diocesana d’Organo e Musica Sacra costituita da qualche anno dallo stesso don Federico e dai suoi collaboratori, dando lustro alla comunità di Sdraussina. «Così non posso pregare in tranquillità» avrebbe affermato.



Dall’escalation di lamentele e tensioni, è scaturito il censurabile fatto di violenza. All’ennesimo diniego alla possibilità di disporre delle chiavi della chiesa, la signora ha deciso di affrontare il prete con veemenza: dapprima suonando ininterrottamente il campanello di casa fino a romperlo, poi colpendo uscio e finestre. Una volta aperta la porta e scaturito un nuovo battibecco, don Federico Butkovic all’improvviso è stato colpito. Dopo aver preso la rincorsa, la focosa fedele si è infatti lanciata con veemenza verso il sacerdote, rovinato a terra e ha subito alcune lesioni al ginocchio sinistro. Il sacerdote è stato subito trasportato al pronto soccorso, e come detto riscontra tuttora problemi nella deambulazione. Sul posto i carabinieri di San Martino del Carso. Affatto placata, la donna quindi si è recata in una stanza della canonica aggredendo verbalmente

due collaboratori.Ora don Federico sta vagliando l’ipotesi di una denuncia formale. Il perdono cristiano, quello sì, è cosa fatta. «Ma per ora preferisco non commentare. È stato un episodio choccante e inaspettato», le sue uniche parole. —