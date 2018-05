Strada di Fiume, bambino investito da una moto. È grave

TRIESTE Un bambino di quattro anni è stato investito da una moto in Strada di Fiume. Le sue condizioni sono molto critiche. La dinamica dell'incidente, avvenuto attorno alle tre del pomeriggio di oggi 19 maggio all'altezza del civico 46, è ancora piuttosto confusa.

Da quanto risulta il bimbo è stato urtato da una Honda guidata da un uomo di 56 anni. In sella al mezzo anche un passeggero, un ragazzo di 25 anni.

L'Honda stava scendendo in direzione del centro, ma a bordo della careggiata, per motivi non chiari, si trovava anche il minore. I genitori erano a pochi passi.

Il bimbo è stato sbalzato per almeno tre metri e ha battuto la testa. Sanguinava da un orecchio e ha riportato un serio trauma cranico. Il minore è stato portato all'ospedale di Cattinara nel reparto di Neurochirugia.

Sul posto il 118 e la polizia locale.