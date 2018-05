Bricofer raddoppia a Valmaura

TRIESTE Giorgio Pauluzzi aveva già capito poco meno di vent’anni fa che insistere sulla pasta non avrebbe giovato alla linea. Parola d’ordine: riconvertire l’avito stabilimento “Miramar”, alla fine di via Valmaura proprio sotto l’ingresso/uscita della Grande Viabilità, in investimenti al passo con i tempi.



La scommessa di Pauluzzi, che tra l’altro è un appassionato collezionista d’arte, si è concretizzata in due fasi realizzative puntate all’ambito commerciale: la prima venne inaugurata nel 2008, la seconda lo sarà nel prossimo settembre.



Entrambe le fasi sono connotate dalla stessa formula: la vecchia Miramar spa commissiona e finanzia il progetto con la relativa riqualificazione edile, poi, una volta ultimata l’opera, l’affitta alla grande distribuzione. Il locatario del 2008 sarà lo stesso del prossimo settembre 2018: è la famiglia romana Pulcinelli, che gestisce in tutto il territorio nazionale una novantina di esercizi con il marchio Bricofer, al 100% bricolage tricolore. Solo nel Friuli Venezia Giulia ne funzionano sei: oltre a quello triestino in via Valmaura, Codroipo, Magnano in Riviera, Pordenone, Reana del Rojale, Spilimbergo. Di recente apertura il centro Ottimax a Gradisca.



Così Pauluzzi, attraverso i due momenti della riconversione, ha risistemato quasi 10 mila metri quadrati, tra superficie commerciale e parcheggi. Stavolta, al secondo punto Bricofer, ha messo a disposizione poco meno di 1.400 metri quadrati di negozio, cui si aggiunge una metratura analoga dedicata al parking e allestita al primo piano, raggiungibile con apposita rampa: un impegno stimato attorno a un milione di euro. Da settembre, riepilogando, Bricofer potrà complessivamente disporre di 4.000 metri quadrati di commerciale e di 5.500 di sosta: un asset questo che Pauluzzi ritiene di essenziale importanza per il valore e l’attrattività del centro. L’imprenditore triestino ha chiesto che il recupero del fabbricato, risalente ai primi decenni del ’900, rispettasse e mettesse in evidenza la pietra originaria “a vista”.



«Valmaura - osserva Pauluzzi - non può più essere considerata la remota periferia industriale della città. Ha maturato una forte vocazione terziario-commerciale: Famila, Lidl, Maxi Zoo, Bricofer vanno a formare una solida offerta sia alla clientela triestina che a quella sloveno-croata. Potremmo definirci una porta della città, facilmente raggiungibile e altrettanto facilmente parcheggiabile». La presenza di un monumento nazionale come la Risiera, le attività della “cittadella sportiva” composta dal “Rocco”, dal “Grezar”, dal “PalaRubini” concorrono a valorizzare la vita rionale.



In realtà è l’intera periferia meridionale di Trieste, quella rivolta verso Muggia, a cambiare gradualmente i connotati: a un paio di chilometri da via Valmaura l’imprenditore veneto Francesco Fracasso

sta trasformando l’ex Dino Conti in un monomarca Obi. E l’Ezit in liquidazione vuol fare dell’ex Olcese un centro commerciale, tant’è che ha chiesto al Comune il cambio di destinazione: spera di ricavare dalla vendita dai 4 ai 6 milioni.©RIPRODUZIONE RISERVATA