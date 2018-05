Anziana soccorsa per un malore sul Sentiero della salvia

La Stazione del Soccorso alpino di Trieste ha effettuato questa mattina, 19 maggio 2018, un intervento di soccorso in comune di Duino Aurisina. La chiamata è arrivata dalla Centrale del soccorso regionale intorno alle 10 per una donna di 79 anni di Monfalcone A. N., colpita da malore sul Sentiero della salvia, passeggiata che collega l'abitato di Aurisina a Santa Croce. Sul posto quattro tecnici del Soccorso alpino che hanno provveduto a imbarellare la donna per consegnarla

ai sanitari dell'ambulanza, pronta sulla strada a circa 500 metri di distanza dal sentiero. Sul posto anche i Vigili del fuoco. I tecnici del Soccorso si trovavano in Val Rosandra per una esercitazione, dalla quale si sono subito distaccati per spostarsi sul Sentiero della salvia.