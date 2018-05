Scooterista triestino si schianta contro un'auto e muore in Friuli

TRIESTE Incidente mortale nel pomeriggio di giovedì 17 maggio sulla provinciale 60, che collega Mereto di Tomba a Udine. La vittima è un uomo di 51 anni, Federico Cociani, originario di Trieste, ma residente da tempo in Friuli.

Per cause al vaglio della Polizia stradale del capoluogo friulano uno scooterone e una Dacia Sandero Stepway sono entrate in collisione a poca distanza dall’incrocio di Colloredo di Prato.

Ad avere la peggio è stato lo scooterista, che ha perso la vita

a cause delle gravi ferite riportate nell’impatto. Sul posto i sanitari del 118 e la Polizia locale del Friuli centrale, che ha diretto il traffico lungo l’arteria.

Aggiornamenti sul sito del Messaggero Veneto