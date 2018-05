La nuova app anti-bullismo viaggia da Trieste a Gorizia

GORIZIA. Si chiama YouPol ed è la app della polizia di Stato che consente di inviare segnalazioni alla sala operativa della questura su episodi di bullismo o sul traffico di stupefacenti. A Trieste è attiva da un paio di mesi e a Gorizia sbarcherà la prossima settimana.

Alla base di YouPol c’è l’idea che le app sono ormai il pane quotidiano dei ragazzi. E se la connessione mobile ha spesso spinto i giovani a prevaricare i coetanei più deboli, la rete può anche diventare il mezzo per difenderli. Dopo la sperimentazione a Roma, Milano e Catania, a febbraio l’app è arrivata nei capoluoghi regionali e ora comincia a diffondersi nei capoluoghi di provincia. L’app ha lo scopo di permettere a tutti, giovani e adulti, di interagire direttamente con la polizia. Con l’app si potranno denunciare fatti di cui si è testimoni diretti (anche mediante foto o brevi video acquisiti sul proprio dispositivo) o segnalare notizie di cui si è venuti a conoscenza (link, pagine web, ricezione messaggi, informazioni orali).

L’applicazione è scaricabile su tutti gli smartphone e tablet che utilizzano Android e iOs accedendo alle piattaforme Apple Store e Play Store e consente di interagire con la polizia inviando immagini o segnalazioni scritte direttamente alle questure. L’utente ha anche la possibilità di effettuare una chiamata di emergenza alla sala operativa della provincia nella quale si trova, utilizzando un pulsante ben visibile di colore rosso. Il nuovo strumento digitale sostituirà l’ormai obsoleto sistema basato sugli sms.



«Non esiste una società libera quando a prevalere è la violenza. Abbiamo cercato di creare uno strumento facile e amichevole per cercare di coinvolgervi il più possibile», aveva detto il ministro dell’Interno Marco Minniti alla presentazione di fronte a una scuola di Roma, sottolineando però che lo scopo non è quello di «creare ragazzi spioni, ma cittadini consapevoli e partecipi del sistema sicurezza».

A Trieste per il momento sono state soltanto una ventina le segnalazioni. «È uno strumento che deve ancora affermarsi», spiega il comandante della Squadra Volante di Trieste Davide D’Auria che però considera già YouPol fondamentale perché permette al cittadino di segnalare (in forma anche anonima) situazioni che altrimenti non denuncerebbe. Non si tratta però di delazione tengono a precisare le forze dell’ordine. E infatti il commissario D’Auria sottolinea: «Per noi sono segnalazioni che servono da spunto. Devono esserci poi dei riscontri oggettivi. La segnalazione singola viene confrontata con altre. Se, per esempio, da una scuola ci arrivano 30 segnalazioni di spaccio, significa che c è una situazione di disagio da monitorare e bisogna intervenire, ma, ripeto, ci vuole un approfondimento: ci vogliono riscontri».



Il programma del Viminale è che l’app sia disponibile in tutta Italia a partire da agosto. A Gorizia il servizio sarà operativo da martedì. «Stiamo cercando di svecchiare le procedure e di metterci al passo con i tempi», confermano dalla questura isontina.