Dal 16 giugno un volo settimanale da Trieste a Cefalonia 

TRIESTE Il tour operator sloveno Palma Viaggi ha presentato un nuovo collegamento internazionale per l'aeroporto Trieste Airport di Ronchi dei Legionari, quello con l'isola greca Cefalonia. Il volo avrà cadenza settimanale, ogni sabato dal 16 giugno al 22 settembre.

Si parte da Ronchi al mattino e si rientra da Cefalonia il sabato successivo nelle ore serali. Il volo sarà operato da Adria Airways con un aeromobile di tipologia CRJ 700.

L'isola greca è una destinazione molto richiesta. Per il primo mese è già stato raggiunto il 40% di prenotazioni. Considerato il buon rapporto di collaborazione con Trieste Airport, Palma Viaggi ha già annunciato che per il prossimo anno saranno introdotte nuove destinazioni.

leggi anche: Al via in giugno il collegamento da Villacco per il Trieste Airport

Le linea sarà attiva il sabato, la domenica e le giornate festive. Negli altri giorni proseguirà il collegamento con Udine



Intanto il polo intermodale del Trieste Airport si arricchisce anche di nuovi collegamenti in bus a lunga percorrenza con Lubiana, Zagabria e Firenze. La tratta sarà operata giornalmente dalla compagnia toscana Florentia Bus, attiva su tratte nazionali e internazionali con una flotta di 45 moderni pullman. Il bus diretto a Lubiana, Zagabria e Sofia fermerà a Trieste Airport alle 17.43 mentre arriverà alle 7.12 quello in partenza per Bologna e Firenze. Il collegamento consente a Trieste Airport di estendere il servizio offerto alla clientela slovena e croata, che rappresenta una fetta rilevante dei passeggeri in partenza dallo scalo aeroportuale del Friuli Venezia Giulia.

«Questa partnership va nella direzione che avevamo immaginato e programmato per lo sviluppo dell'intermodalità del nostro aeroporto, coniugando l'offerta sul lungo raggio con quella sul corto raggio attraverso le diverse possibilità di trasporto ferro, gomma, aria», ha affermato il direttore generale dell'aeroporto Marco Consalvo.