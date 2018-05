Cibo scaduto in vendita: sanzionati due supermercati a Trieste 

TRIESTE La Polizia locale di Trieste ha condotto una serie di controlli in una quarantina di supermercati per verificare in particolare il rispetto della data di scadenza dei generi alimentari deperibili.

Se nella quasi totalità degli esercizi verificati non sono state rilevate criticità, in due supermercati i vigili hanno però riscontrato la presenza nel banco frigo - in vasta quantità e assortimento - di prodotti preconfezionati in vendita oltre la data di scadenza.

Tra i prodotti sono state trovate confezioni di pasta fresca, tortellini ripieni, snack dolci e salati, insaccati, yogurt, prodotti dolciari, sughi ed alimenti per l'infanzia, per un totale di circa quaranta confezioni.

I vigili hanno sanzionato i titolari con una

multa pari a 3.166,67 euro. I prodotti scaduti, quando non è stato possibile provvedere nell'immediatezza allo smaltimento a cura dell'esercente, sono stati posti sotto sequestro amministrativo e saranno oggetto di provvedimento di confisca e distruzione a cura dell'autorità amministrativa.