A Trieste l'offensiva anti-morosi di Esatto: 10 mila ingiunzioni in quattro mesi

TRIESTE Esatto va alla mietitura dei cittadini utenti morosi. Un po’ anticipata rispetto a quella dei cereali maturi, ma comunque ben accetta ai granai municipali. L’esordio in campo anti-evasione/anti-elusione della controllata comunale, che si occupa dell’esazione tributaria, è considerato promettente.

leggi anche: Scatta l’offensiva anti furbetti a Trieste: Esatto invia 3mila ingiunzioni La società deve recuperare un milione e mezzo di bollettini non saldati nel corso del 2017. La metà dei “morosi” non ha pagato le rette dei nidi, il servizio di doposcuola e la mensa dei figli



Il direttore della società,, snocciola i dati salienti, che sono aggiornati a qualche dì addietro e che coprono circa quattro mesi, dal dicembre 2017 alla fine del marzo ’18. Esatto, dove è scesa in campo la nuova task force composta da tre addetti in stretta collaborazione con le altre strutture aziendali, ha emesso nell’arco temporale interessato poco meno di 10 mila ingiunzioni, che riguardavano mancati incassi degli scorsi anni ammontanti in tutto a circa 5 milioni di euro.L’80% di questo cospicuo pregresso si concentra nei servizi educativi, cioè rette di nidi e materne, mense, “Sis” (Servizio integrativo scolastico). Il restante 20% - racconta Fermo - si sparge tra chi si è dimenticato di saldare la Tari, l’Imu e le varie sanzioni comunali (dalle multe in ambito edile a chi minge nei luoghi inappropriati).Dei 5 milioni di euro richiesti, Esatto si è già vista restituire un 12% fisicamente incassato pari a 600 mila euro, mentre un ulteriore 11% è stato rateizzato: parliamo quindi - secondo le indicazioni societarie - di quasi 1,1 milioni di recupero. Siamo poco sotto il 25%, una quota - puntualizza Fermo - in linea con il budget e con lo “storico” realizzato in passato da Equitalia, quando era la tristemente celebre gabelliera a occuparsi dei crediti sonnecchianti di Esatto.