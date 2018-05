Partito a palazzo Biserini il restyling del piano terra

TRIESTE Finalmente è partito: il cantiere per la sistemazione del piano terra di palazzo Biserini, sede della Biblioteca civica, si concluderà fra 300 giorni (con termine a gennaio 2019), intoppi permettendo. «Sono gli ultimi fondi Pisus dedicati ai lavori pubblici», sottolinea l’assessore Elisa Lodi, che ha fatto un sopralluogo con i tecnici recentemente. La gara, vinta dal raggruppamento temporaneo d’imprese formato da Cp Costruzioni, 2R impianti e Slurry Italia, era partita in ritardo a causa di un’istanza di precontenzioso presentata dall’Associazione nazionale costruttori edili Fvg all’Autorità nazionale anticorruzione, che l’ha rigettata, verso la stazione appaltante (ovvero il Municipio). Acqua passata, perché sono iniziati le prime demolizioni e lo sgombero di materiale obsoleto, rotto o dismesso.



L’intervento ha un costo di due milioni e mezzo di euro e si aggiunge ai diversi lotti già realizzati negli scorsi anni – vista l’impossibilità di reperire un unico finanziamento per ristrutturare l’intero edificio –, quando sono stati ultimati l’emeroteca al piano terra (che durante questi mesi rimarrà sempre in funzione «salvo qualche giorno o ora da concordare», fa sapere il responsabile del procedimento, l’architetto Lucia Iammarino), il restauro delle sale storiche del secondo piano e la realizzazione di tre corpi ascensore e di un vano scala. Gli uffici tecnici del Comune hanno predisposto un progetto generale per tutto palazzo Biserini che armonizzi ciascuna modifica apportata al progetto preliminare, già approvato dalla giunta, e che quindi renda immediati i possibili futuri cantieri da avviare non appena saranno disponibili ulteriori risorse. È stato calcolato un importo di 10 milioni di euro, inserito nel piano delle opere 2018-2020 ma che dovrà essere vagliato nei prossimi bilanci.



«La volontà dell’amministrazione – specifica Lodi – è ovviamente di continuare i lavori». Il progetto finanziato con i fondi Pisus riguarda la riqualificazione del piano terra, con direttore dei lavori l’ingegner Diego Fabris, la copertura della corte interna e l’installazione di alcune macchine di trattamento aria nel sottotetto. Nell’ala sinistra, oltre ai depositi librari, si aggiungerà tra gli ampi spazi dai soffitti alti, dove verranno abbattute anche alcune pareti, una sala polifunzionale speculare all’attuale emeroteca: sarà utilizzata come laboratorio per ragazzi, eventi e manifestazioni socio-culturali e parzialmente come spazio espositivo per temporary shop. Si prevedono le stesse finiture utilizzate per la vicina emeroteca sia in termini di pavimentazione che di scelte per gli infissi che si aprono verso piazza Hortis. Completano l’area l’emeroteca per ragazzi, con l’attiguo archivio a scaffale aperto, e la realizzazione degli spazi di “attraversamento”, ovvero il restauro e la ristrutturazione degli ambienti interni che collegano piazza Hortis con via Santissimi Martiri.



La corte vedrà in particolare una copertura in acciaio, alluminio e vetro a quattro falde stile Louvre per mantenere il volume architettonico. Verranno risanate le facciate interne e così pure gli infissi. E, anche se di bar ce ne sono già parecchi nell’area, ne verrà aperto un altro, con ingresso principale dall’entrata stessa della biblioteca. «Vorremmo creare un percorso a uso pubblico, anche ideale, che collega le due uscite in modo da riqualificare anche le strade retrostanti alla piazza e dare visibilità

a quegli esercizi più nascosti, stimolando l’apertura di altre realtà», spiega Fabris. Inoltre, conclude Lodi, «dopo l’ok da parte della Soprintendenza per la tipologia di ringhiera, a settembre potrebbe essere il periodo giusto, dopo la gara, per delimitare il giardino di piazza Hortis».