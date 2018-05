Tentata rapina con il trapano alla lavanderia a gettoni

GORIZIA. Chissà cosa credevano di trovare nella cassa della lavanderia a gettoni i due uomini che domenica mattina alle 8.11 si sono introdotti nei locali del lava-asciuga “Speed Queen” di via Vittorio Veneto. Cappellino da baseball schiacciato in testa a nascondere il viso sono entrati come clienti qualsiasi con una borsa contenente dei capi da lavare, ma le loro intenzioni erano ben altre. Uno dei due, sotto il giubbotto, aveva un trapano elettrico.

Dopo essersi guardati attorno, hanno provato a vedere se i titolari si trovassero nella lavanderia bussando alla porta degli uffici. Verificato che non c’era nessuno, hanno dato il via a quella che, nella loro testa, doveva essere l’operazione di scasso. Uno dei due ha tirato fuori un asciugamano verde per coprire dalla vista della telecamera il complice che, nel frattempo, si era messo in azione per forzare la serratura. I due però non si sono accorti che a guardarli c’erano altre due videocamere digitali ad alta definizione. Tutta la scena è stata così ripresa da più punti di vista. A interrompere la coppia una prima volta è stata una breve telefonata. Chiusa la chiamata, il più anziano dei due ha ripreso il lavoro da dove l’aveva lasciato puntando il trapano sulla serratura della cassa. Lo sforzo però è stato inutile e dopo 48 secondi i due aspiranti criminali hanno capito che era meglio desistere. Rimesso il trapano sotto la giacca e ripiegato l’asciugamano verde nella borsa della spesa i due se ne sono andati come se niente fosse. Tutta l’operazione è stata però seguita in diretta dai titolari della lavanderia che hanno chiamato il 112.

Casi simili si sono verificati anche a Trieste e Monfalcone

e ora la polizia sta visionando le immagini per verificare se si tratti delle stesse persone. «Sarebbe stato più il danno che il bottino - spiega il titolare della lavanderia Claudio Dobrilla -. Nella cassa avrebbero trovato solo 40 euro in monetine perché la svuotiamo quotidianamente».