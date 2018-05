ZAGABRIA. Elezioni anticipate o elezioni a fine legislatura? L’amletica questione già da qualche tempo si sta rincorrendo tra i corridoi del Sabor (Parlamento) a Zagabria, soprattutto tra le fila dei deputati dell’Hdz, partito di maggioranza del premier Andrej Plenković al quale molti dei suoi più vicini collaboratori sussurrano all’orecchio che sarebbe molto opportuno recarsi alle urne già il prossimo autunno. Voto anticipato, dunque, e per tre ragioni precise: senza le elezioni non è attuabile una ricostruzione del governo, il popolo vuole un leader, con questa maggioranza potrebbe cadere lo stesso il governo alla prova dell’approvazione della prossima legge Finanziaria.



Ma non tutti all’interno dell’Accadizeta la pensano allo stesso modo. I più prudenti sostengono invece che ora i tempi non sarebbero maturi per un confronto elettorale in quanto si determinerebbe una grande difficoltà a mettere in piedi l’esecutivo (alla fine della scorsa legeslatura ci vollero due turni di seguito di elezioni per ottenere la quadra).



Una futuribile coalizione, infatti, non sarebbe più possibile con Most dopo che Plenković li ha cacciati via, i seggi delle minoranze sono troppo pochi per arrivare a una maggioranza parlamentare, Živi zid (Scudo umano) è una forza, secondo queste fonti accadizetiane, non ancora consolidata (è comunque accreditata del 14%) e per una Grosse Koalition con i socialdemocratici (Sdp) i tempi non sono ancora maturi.



L’Hdz, infatti, resta ancora un forza di estrema destra dove è stata cacciata dalla precedente leadership di Tomislav Karamarko. Per arrivare a trasformarsi in una formazione di centrodestra, secondo i parametri europei, c’è ancora da lavorare e fino a quel momento un’alleanza con la Sdp è impossibile. Sdp che, se le elezioni si tenessero adesso, potrebbe anche rilanciare un’alleanza dopo il voto con Most e magari con la forza nascente di Živi zid il quale però apertamente si pone al di fuori dei giochi della politica assomigliando, per certi aspetti, al Movimento cinquestelle fondato in Italia da Beppe Grillo.



Ma i favorevoli al voto subito incalzano senza paura. «In questo periodo - spiega una delle fonti passeggiando in Markov trg - tanto si è parlato di una “ristrutturazione” del governo con il cambio di molti ministri. Io personalmente credo che Plenković è in grado, senza mettere in pericolo il suo stesso esecutivo, di compiere solo una lieve operazione di maquillage». «Per questo motivo - ribadisce - ritengo che sia il momento di andare alle urne con Plenković che è in fase offensiva con molte decisioni prese negli ultimi mesi, leggi questione Agrokor, l’avvio dei lavori del ponte di Sabbioncello, la ratifica degli Accordi di Istanbul...». «E poi il popolo ama i leader. Con le elezioni anticipate Plenković darebbe vita a liste elettorali da cui si sbarazzerebbe degli attuali scomodi compagni di viaggio e di partito. E se col passare del tempo le riforme saltassero? Se il bilancio fosse bocciato vista l’esile maggioranza che sostiene

l’esecutivo?»Ed ecco che, sentiti i pareri contrapposti all’interno dell’Hdz, quella che all’inizio appariva una questione amletica tra voto anticipato o meno, adesso si trasforma in una sorta di vera e propria roulette russa politica.©RIPRODUZIONE RISERVATA