Regionali Fvg, la Lega vola al 35%, tracollo M5s

TRIESTE La Lega Nord aumenta ulteriormente il proprio primato tra i partiti in Friuli Venezia Giulia, sfiorando alle elezioni regionali il 35% dei consensi, crescendo ancora rispetto alle elezioni politiche del 4 marzo, dove era già risultata il primo partito con il 26% circa.

Massimiliano Fedriga, chi è il nuovo governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, classe 1980, sposato. Leghista da sempre, è il nuovo presidente della Regione Friuli Venezia Giulia. Nato a Verona e cresciuto a Trieste, si è laureato in Scienze della comunicazione e ha conseguito un master in gestione e analisi della comunicazione. La sua storia politica inizia nel 1995, quando si iscrive alla Lega Nord con il consenso dei genitori perché ancora minorenne. Ecco le tappe della sua carriera fino al 30 aprile 2018, data della sua vittoria alle elezioni regionali Fvg (video a cura di Tecla Biancolatte)

Si allarga la "forbice" con il Pd, che risulta il secondo partito in regione ma scende di un paio di punti percentuali, al 18,1% dei consensi rispetto al 20% circa delle Politiche. Viene comunque sorpassato il Movimento 5 Stelle che registra un clamoroso 'flop', passando in due mesi dal 24,56% ottenuto alla Camera, al 7,10% delle regionali. Il M5S crolla al quarto posto tra i partiti, scavalcato da Forza Italia con il 12,08%, in salita di due punti rispetto alle politiche (10,74%).

leggi anche: Fedriga è il nuovo presidente del Fvg con il 57% dei voti: "Grazie alla mia gente" Affluenza al 49%: dato peggiore di cinque anni fa. Secondo Bolzonello del centosinistra, terzo Fraleoni Morgera del M5s, quarto Cecotti. «Non sarò un uomo solo al comando. C’è una coalizione e una squadra, ascolteremo e manterremo i piedi ben piantati per terra, con la capacità di correggerci quando sbaglieremo» ha dichiarato Fedriga, accolto in consiglio regionale da cori e applausi. Lega Nord primo partito al 34%, tracollo M5s al 7% QUI TUTTI I RISULTATI IN TEMPO REALE

Rispetto alle elezioni regionali del 2013 il panorama politico del Friuli Venezia Giulia risulta nettamente ribaltato a favore del centrodestra, con un balzo di oltre 26 punti percentuali della Lega, che 5 anni fa aveva racimolato un misero 8,28%. Cala ma senza crollare il Pd, che nel 2013 era il primo partito con il 26,84% e oggi risulta secondo scendendo di 8 punti percentuali.

Scende di 8 punti anche Fi, che nel 2013 aveva raccolto il 20,05 dei consensi come Popolo della Libertà. Per i Cinquestelle la competizione regionale segna l'ennesimo divario negativo rispetto alle elezioni politiche: anche cinque anni fa i grillini raccolsero il 13,75% due mesi dopo essere risultati il primo partito con il 27,23%.