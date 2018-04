Alice Varljen vince i biglietti per il concerto di Mannarino

TRIESTE Come definiresti in una parola lo stile cantautorale di Mannarino? Poliedrico è l'aggettivo individuato dalla studentessa di Muggia, Alice Varljen, che è stato il più votato dai nostri lettori (100 mi piace) permettendo dunque ad Alice di aggiudicarsi 2 ingressi per l'attesissimo concerto di Mannarino, in programma mercoledì 2 maggio (inizio ore 21:00) al Politeama Rossetti di Trieste, prima assoluta del cantautore in Friuli Venezia Giulia.

Mannarino porterà dunque a Trieste il nuovo concept tour "L'Impero Crollerà", un concerto pensato per una dimensione “più intima” e per offrire uno spettacolo inedito al pubblico che continua

a seguire la sua incredibile evoluzione.

La parola impero è presente in varie sue canzoni: è un simbolo ed una metafora; ed è quel luogo immaginario e distopico che fa da sfondo a molte delle sue storie. Con questo tour sarà come entrarci dentro, sentirne i suoni e le voci.