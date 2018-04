Elezioni Fvg, il neopresidente sarà scelto da 1,1 milioni di elettori

TRIESTE. Domenica 29 aprile in un turno secco, seggi aperti dalle 7 alle 23, oltre un milione di elettori sceglieranno il presidente della Regione assieme al la composizione del nuovo Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia. Alle urne sono chiamati esattamente 1.107.425 elettori (535.318 maschi e 572.107 femmine) in cinque Circoscrizioni che, tranne quella di Udine, corrispondono alle ex province.

La Circoscrizione con più elettori è proprio quella di Udine (410.617 elettori), seppure “orfana” di Tolmezzo (82.220), seguita da quelle di Pordenone (283.603), di Trieste (212.168) e di Gorizia (118.817). All’interno del corpo elettorale, rispetto alle recenti elezioni politiche, fanno parte anche 156.166 elettori residenti all’estero e iscritti all’Aire. Una presenza che, di fatto, farà abbassare la percentuale di affluenza alle urne. Solo una minima parte, infatti, sceglierà di tornare a casa per esercitare il proprio diritto. Cosa che invece faranno i 280 iscritti delle liste aggiuntive (136 maschi e 144 femmine), che hanno richiesto di poter votare.Nella scheda unica di colore azzurro gli elettori potranno scegliere fra quattro aspiranti governatori:del centrodestra,del centrosinistra,del Movimento 5 Stelle edel Patto per l’autonomia. Se i candidati presidente della Regione sono presenti in tutte e cinque le Circoscrizioni, con i rispettivi loghi, non altrettanto avviene per le liste che li sostengono. Proprio Cecotti, infatti, sarà presente sulla scheda a Trieste ma senza il simbolo del movimento, il Patto per l’autonomia, che concorre per il Consiglio regionale.

La coalizione con più liste è quella di Fedriga, sostenuto da Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Autonomia responsabile e Progetto Fvg. Tutte riportano nel logo anche il nome di Fedriga, tranne la Lega (il suo partito) e Fratelli d'Italia che hanno inserito i nomi dei leader Salvini e Meloni. Nel centrosinistra, Cittadini a parte, niente caratterizzazione con Bolzonello nemmeno per i simboli di Partito democratico, Slovenska skupnost e Open-Sinistra Fvg. I Cinque stelle con Fraleoni Morgera, invece, utilizzano lo stesso simbolo sia la lista in corsa in Consiglio regionale sia nel logo specifico del presidente.