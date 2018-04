La Slovenia manda le banche in tribunale

LUBIANA. Non ha fatto sconti il Parlamento di Lubiana in uno dei suoi ultimi atti prima delle elezioni politiche. Ieri ha approvato, dopo una sessione a porte chiuse, il documento che la commissione di indagine sulle banche ha predisposto dopo mesi di lungo lavoro che hanno portato a sentire decine di testimoni e di protagonisti della vicenda legata al riciclaggio di denaro sporco, compreso il capo dello Stato, Borut Pahor, all’epoca dei fatti in questione primo ministro di un governo di centrosinistra.



Ma il non aver fatto sconti o aver imboccato la strada dell’insabbiamento politico, è dimostrato dal fatto che il Parlamento ha deciso che la documentazione elaborata dalla commissione d’inchiesta venga trasmessa alla magistratura perché accerti le violazioni alla legge che in essa sarebbero evidenziati con dovizia di fatti e testimonianze.



La commissione parlamentare d’inchiesta presieduta da Anžet Logar del Partito democratico (Sds) all’opposizione ha, nel corso del suo lavoro, accertato che le passate amministrazioni della Nova Ljubljanska Banka (Nlb) e della Nova Kreditna Banka Maribor (Nkbm), come riporta il sito rtvslo.si, sono perseguibili per aver messo in pratiche cattive prassi bancarie, che la Banca di Slovenia (banca centrale) ha trascurato di controllare i crediti a rischio emessi dai suddetti istituti e che tutti i governi che si sono succeduti dal 2014 hanno la responsabilità oggettiva nella nomina dei controllori degli istituti di credito e di decisioni inopportune.



Durante il dibattito in Parlamento a livello politico i vari deputati che si sono succeduti negli interventi hanno cercato di “giustificare” o di minimizzare il comportamento degli esecutivi di cui i propri partiti avevano fatto parte o fanno parte a oggi di quello dimissionario e guidato dal premier Miro Cerar. Unanimamente però i deputati hanno espresso la chiara volontà che i responsabili della malagestione vengano puniti secondo la legge visto che fino ad ora solamente due persone sono state processate e si tratta comunque di “pesci piccoli”.



Ricordiamo che attraverso le maglie larghe dei controlli della Nlb è transitato, proveniente dall’Iran (Paes sottoposto allora a sanzioni) un miliardo di dollari “schizzato” poi in miglia di conti correnti in tutta Europa, mentre la Nkbm è servita come “lavatrice” a molti italiani del Nordest e, secondo alcune inchieste, anche alla ’ndrangheta calabrese.



La commissione, nelle sue conclusioni, accusa i bancari Mateja Narata, Matjaž Kovačič Juri Detička, Gorazd Jančar e Andrej Hazebent e i politici, ossia l’ex ministro delle Finanze Franc Križančič e l’allora premier Borut Pahor, di falsa testimonianza.



La commissione è entrata in possesso di più di 300 mila pagine di documentazioni bancarie segrete e ritiene che tra esse ci siano documenti che la magistratura non ha mai esaminato. Anche queste carte, come deciso dal Parlamento, saranno trasmesse ai giudici.



I deputati vogliono assolutamente che vengano accertate le responsabilità di chi, con una cattiva amministrazione del sistema bancario del Paese ha determinato nel corso degli anni il formarsi di un buco pari a cinque miliardi di euro determinando un grave danno

al governo che impegnato nel ripianamento delle banche ha dovuto tralasciare altre importanti poste di investimento nel Paese. E per giudicare i colpevoli i Parlamento ha chiesto infine la costituzione di un tribunale speciale preparato sui reati bancari e finanziari.