Il Delfino Verde diventa “extra-large”

TRIESTE Servizio prolungato per il Delfino Verde. La linea marittima Grado-Trieste dell’Apt, l’Azienda provinciale trasporti di Gorizia, anziché partire dai primi di giugno e restare attiva fino a fine agosto (nel 2017, grazie alle eccezionali condizioni meteo, all’impegno economico del Comune e alla disponibilità dell’Apt, c’era stato un prolungamento fino al 10 settembre), per questa nuova stagione sarà in servizio dal 19 maggio e sino al 16 settembre.



L’ampliamento ora è possibile perché la Regione ha deciso di stanziare 57 mila euro più Iva, necessari a coprire le 50 coppie di corse aggiuntive andata e ritorno. Infatti, per l’inizio stagione e poi da fine agosto a conclusione ci saranno solo due corse andata e ritorno fra Grado e Trieste mentre dal 2 giugno per il periodo di maggior afflusso saranno garantite le consuete tre corse giornaliere, sempre andata e ritorno. Finalmente, dunque, il prolungamento richiesto proprio dai passeggeri che la passata stagione sono stati 27.800, il 25% in più rispetto al 2016. Durante la scorsa stagione sono state trasportate anche oltre 1.200 biciclette. Quindi tanti utenti (in una sola giornata la punta massima complessiva registrata lo scorso anno è stata di 800 passeggeri) e, come annunciato all’avvio della stagione 2017 dall’armatore e comandante Silvano Peric, sta per arrivare un nuovo e più capiente Delfino Verde.



«Il Servizio marittimo Trieste-Grado, rientrante nel contratto di servizio del Trasporto pubblico regionale – afferma l’assessore alle Infrastrutture e Territorio, Mariagrazia Santoro (c’è stato anche l’interessamento dell’assessore all’Ambiente Sara Vito) –, sarà ampliato venendo incontro anche a un impegno che avevamo preso con il Comune di Grado e i consiglieri regionali Alessio Gratton e Diego Moretti, un impegno che ora possiamo mantenere». La decisione della Regione è importante, evidenzia l’assessore Santoro, in quanto consente di sgravare il trasporto su gomma che a Grado è già abbondante. Del resto, vuoi mettere una rilassante traversata via mare portandosi dietro anche la bicicletta rispetto a un viaggio in macchina, magari a passo d’uomo da Trieste a Grado, sotto il sole cocente di luglio o agosto.



Il nuovo Delfino Verde potrà trasportare fino a 300 passeggeri rispetto ai 200 attuali. Inoltre ci saranno un bar e maggior spazio anche per le biciclette. Il trasporto passeggeri, e soprattutto quello delle bici, ha un costo minimo che potrebbe, forse, essere ritoccato. Il nuovo Delfino Verde sarà varato a Cesenatico verso metà maggio. Poi ci vorranno tutte le prove

e le autorizzazioni, anche quelle del Friuli Venezia Giulia. L’entrata in servizio pertanto avverrà, presumibilmente, a metà-fine giugno. Intanto, da sabato 19 maggio, inizia la nuova stagione con una corsa andata e ritorno al mattino e un’altra alla sera.