Piano Enav, 26 posti a rischio a Ronchi

TRIESTE. Preoccupazione tra il personale dell'Enav di tanti aeroporti italiani dopo la recente approvazione, da parte dell'azienda, del piano industriale 2018-2022, il quale prevede l'inserimento di nuove tecnologie e di un modello operativo all'avanguardia per quel che riguarda il controllo del traffico aereo. Ciò che più impressiona, anche tra i dipendenti del centro aeroportuale di Ronchi dei Legionari, è la volontà di chiudere la postazione del radar di avvicinamento installato nel 2008, ovvero di quel radar che controlla e prende in carico tutti i sorvoli che interessano la nostra regione. Quindi non solo di quegli aeromobili che atterrano o decollano a Ronchi dei Legionari.

Il che vorrebbe dire, entro il 2019, trasferire altrove un terzo della forza lavoro oggi presente e che si sviluppa su una ventina di controllori e 6 osservatori meteo. Attualmente l'Ente nazionale di assistenza al volo gestisce il traffico aereo nazionale da 4 centri di controllo, che sono quelli di Roma, Milano, Padova e Brindisi, i quali assistono gli aerei in fase di rotta e da 45 torri di controllo in altrettanti aeroporti, dalle quali vengono gestiti decolli, atterraggi e movimentazione al suolo degli aeromobili. Il servizio di avvicinamento nelle fasi di salita e discesa, infine, viene svolto generalmente da alcune torri di controllo e solo per i maggiori aeroporti nazionali da alcuni dei centri di controllo.



Il nuovo modello operativo prevede il consolidamento, a regime, dei 4 centri di controllo sulle due sedi di Roma e Milano. Entro il 2022, poi, i centri di controllo di Roma e Milano, che già gestiscono l’avvicinamento sui maggiori aeroporti nazionali, assorbiranno anche le attività di quasi tutti i centri di avvicinamento dislocati sulle torri di controllo. I centri di controllo di Brindisi, gradualmente fino al 2022, e nel quinquiennio successivo di Padova, saranno il fulcro di una importante trasformazione tecnologica e industriale. Verranno infatti gradualmente trasformati nei due hub dai quali progressivamente verranno gestite da remoto le torri di controllo e le attività principali di altri aeroporti e lo sviluppo delle tecnologie ad essi pertinenti. Un piano che non piace a Ciampino come a Verona, ma anche a Ronchi dei Legionari, dove hanno preso posizione le organizzazioni sindacali Fit-Cisl, Uiltrasporti e Unica.

Le rappresentanze sindacali esprimono la loro preoccupazione per le evidenti ricadute che questo piano potrebbe avere su centinaia di famiglie. «Siamo controllori del traffico aereo, esperti assistenti al volo e osservatori meteo. Ogni giorno lavoriamo – affermano - per garantire la massima sicurezza possibile. Non capiamo la logica alla base di uno stravolgimento di questo sistema che è stato finora sicuro ed anche remunerativo e che comporterebbe un disagio profondo per tutte le lavoratrici e i lavoratori, costretti a sradicare dalla loro casa la propria famiglia e i propri figli. La centralizzazione forzata di risorse tecnologiche e umane e lo spostamento di conoscenze e capacità, come la delocalizzazione dei servizi di avvicinamento terminale

e di torre, porterà necessariamente all'impoverimento dei tessuti economici locali, di zone periferiche e in alcuni casi disagiate». Proprio per questo motivo chiedono che al più presto venga fatta chiarezza e ci sia un confronto sereno e rispettoso delle esigenze di tutti.