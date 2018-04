Stigliani e Sessi nel gotha dei locali storici di Trieste

TRIESTE Sono l’oreficeria e orologeria Laurenti Stigliani e Marcello Sessi arredamento, negozi attivi rispettivamente dal 1919 e dal 1910, gli ultimi due esercizi commerciali a ricevere in ordine di tempo il riconoscimento di “’Locale storico del Friuli Venezia Giulia”. A decidere per la qualifica è stata la giunta regionale, con delibera approvata all’unanimità, in base alla legge regionale 29 del 2005, che salvaguarda e valorizza i pubblici esercizi, gli esercizi commerciali e le farmacie con almeno sessant’anni di vita, che «abbiano valore storico o artistico o che – si legge nella delibera – costituiscano testimonianza storica, culturale o tradizionale».

Livio Sessi nel suo negozio di stoffe e tendaggi (Bruni)



Da Stigliani, in largo Santorio 4, il negozio si tramanda da generazioni, sempre con la stessa dedizione verso il lavoro. «È stata fondata dal mio bisnonno Luigi – ricorda– e poi è arrivato mio papà Mario, detto Gigi. Io ho iniziato nel 1983 e mia sorella Cristina è arrivata nel 1992. La tradizione continua con mia figlia Jessica, che da sette anni, da quando ne ha 18, lavora con noi. Mio padre è da 62 anni ancora in piena attività, segno del grande amore per “la bottega”, che ha contagiato tutti noi. La denominazione di “locale storico” – aggiunge Paolo Stigliani – per noi è sicuramente fonte di soddisfazione. Certo non abbiamo conservato qui gli arredi originali, ma di originale c’è la passione per questo mestiere, che è il vero motore per andare avanti, sempre con impegno e voglia di fare».