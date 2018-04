Migranti, la rotta bosniaca mette in allarme Lubiana

BELGRADO. Timori in Slovenia, numeri crescenti in Croazia, problemi tangibili in Bosnia. L’epoca dell’emergenza, delle migliaia di disperati in transito sulla Balkan Route, è lontana. E nulla fa pensare che scenari simili a quelli osservati tre anni fa siano ripetibili. Ma nei Balcani si sta ridestando in queste settimane l’attenzione sulla questione migranti e profughi in fuga dalla guerra o in cerca di un futuro migliore, nel cuore dell’Ue. Cuore che può essere ancora raggiunto attraverso i Balcani, per poi tentare il passaggio in Slovenia e di lì verso nord.

Lo scenario è stato disegnato dalla ministra slovena degli Interni,, parlando con l’agenzia di stampa slovena dopo una delle ultime riunioni del Consiglio dei ministri. Gyorkos Znidar ha ammesso che Lubiana teme in effetti nuovi flussi nei prossimi mesi – anche se non si è esposta fornendo previsioni temporali e stime numeriche. Ma da dove potrebbero arrivare, i migranti, dopo che l’Ungheria ha sbarrato i confini e la Croazia rafforzato con controlli serratissimi la vigilanza alla frontiera serba?ha puntato l’indice su un Paese preciso nella regione, dicendo che «non è un segreto che si sta aprendo una nuova rotta attraverso la Bosnia», Paese solo lambito dalla crisi migratoria di tre anni fa.Denuncia parzialmente corretta, perché la rotta è già aperta, da settimane. Lo hanno confermato in questi giorni i numeri resi noti dalle autorità di Sarajevo, che hanno riferito di circa duemila migranti fermati nel Paese o respinti mentre tentavano di entrare dal Montenegro o via Serbia nel periodo da gennaio a metà aprile, un numero non preoccupante in termini assoluti, ma significativo se si pensa che le cifre sono praticamente raddoppiate rispetto al 2017. Senza contare - ma stime precise non ci sono - quelli che sono riusciti ad attraversare la Bosnia.

Tanti sono stati comunque bloccati una volta entrati in Croazia, ha informato ieri l’agenzia croata Hina, riportando che tra gennaio e marzo sono stati 1.371 i fermati dopo aver attraversato irregolarmente la frontiera, +72% rispetto allo stesso periodo del 2016. Aumento drastico, quello in Bosnia, che «non è una sorpresa», ha di recente commentato il ministro della Sicurezza Dragan Mektić, aggiungendo - citato dai media locali - che quelli che tentano «di raggiungere l’Ue dalla Turchia via Grecia, Albania, Montenegro e Bosnia» potrebbero aumentare di molto nei prossimi mesi.



Per ora i numeri sono comunque contenuti, ma fonte di preoccupazione. Ieri a Velika Kladusa, ultima tappa bosniaca prima dell’ingresso in Croazia, sono stati segnalati circa 400 migranti in attesa. E a Bihac il locale sindaco, Suhret Fazlić, ha fatto appello alle autorità nazionali affinché diano una mano, dato che «qui solo qualche Ong aiuta» i profughi in transito. Profughi che, già dallo scorso inverno, hanno attraversato il «corridoio bosniaco da due direzioni». Dalla Grecia via «Albania e Montenegro» oppure «dalla Serbia», ha illustrato di recente l’Ong Info Park.



Intanto i trafficanti fanno come sempre affari d’oro, dato che solo dalla Bosnia «un passaggio fino a Zagabria costa 1.000 euro, 800 fino a Spalato», ha specificato Info Park. E c’è anche chi rischia grosso, varcando la frontiera tra Bosnia e Montenegro. Rischia la vita stessa, se s’imbatte nei campi minati eredità della guerra. A fine marzo, per evitare gravi incidenti, la Croce Rossa di Trebinje assieme a una locale associazione ha collocato cartelli di avvertimento, con una mappa delle aree pericolose, contrassegnate da un teschio e dalla scritta «attenzione», lungo i sentieri solitamente percorsi dai profughi. E proprio da lì, in futuro, potrebbero passare i tanti – 100 in media in 24 ore questa settimana, secondo dati di ieri della Federazione internazionale delle società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa - che guadano, al confine tra Grecia e Turchia, l’insidioso fiume Evros. Che è solo una tappa di un lungo viaggio verso nord.



