Trieste, nuove regole e armi ai vigili in aula dopo il voto del 29 aprile

TRIESTE Né la delibera sulle modifiche al regolamento di Polizia locale, né il bilancio del Comune di Trieste verranno discussi in Consiglio comunale prima delle elezioni regionali del prossimo 29 aprile.

Le modifiche al regolamento (e non la delibera sull'armamento ai vigili come erroneamente scritto sull'edizione cartacea odierna) sono state rinviate lunedì in aula per evitare una spaccatura in maggioranza.

Secondo l'orientamento dei gruppi politici questi temi non verranno discussi prima del voto, probabilmente anche per gli impegni in campagna elettorale dei vari candidati. La parola definitiva, in ogni caso, spetterà alla riunione dei capigruppo che si terrà

domani, mercoledì 18 aprile.

Quanto alla delibera sull'armamento, che non è approdata in Consiglio ieri (lunedì 16 aprile), è passata al vaglio dei sindacati e dovrebbe iniziare a breve il suo percorso nelle Circoscrizioni. Anche questa arriverà in aula dopo il voto alle regionali.