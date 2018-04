Anche gli artigiani bocciano i mercatini di trieste

TRIESTE Nella querelle sui mercatini entra a gamba tesa anche il comparto dell’artigianato. Diversi fori commerciali a Trieste ospitano attività impegnate in questo settore e molti degli espositori presenti nei mercatini propongono proprio merce legata la mondo dell’artigianato. Chi rappresenta le 4.500 imprese artigiane del territorio ha deciso di non trattenere più il proprio disappunto. Quella battutaccia, «allora che i cambi lavor», uscita dalla bocca dell’assessore al Commercio, Lorenzo Giorgi, in risposta ai commercianti che denunciano un calo di incassi in concomitanza con quel tipo di esposizioni e iniziative, ha dato la stura a un malessere che anche gli artigiani covavano da tempo.

Confartigianato, che per mesi ha fatto arrivare messaggi di disappunto a Giorgi manifestando il malumore dei suoi oltre duemila associati, non ci ha visto più di fronte a quelle parole e ha deciso di alzare pubblicamente la voce. «È imbarazzante – dichiara il presidente di Confartigianato,–: facciano per lui una delega alle bancarelle, non è possibile che un assessore al Commercio non ascolti chi ogni mattina alza le saracinesche e fa i conti con questo comparto. Se i mercatini portassero veramente tutte quelle opportunità sventolate da Giorgi, nessun commerciante o artigiano si lamenterebbe: venga a vedere i corrispettivi che scendono proprio in concomitanza con quei mercati e poi mi dica cosa ne pensa». Bruni però non risparmia nemmeno il primo cittadino: «È lui che affida le deleghe e mi sembra impossibile che Dipiazza accetti una situazione simile, non preoccupandosi del fatto che chi detiene la delega al Commercio non si stia occupando di commercio. Le categorie su questo non vengono ascoltate – aggiunge –. Se nel suo programma elettorale, ricandidandosi a sindaco, avesse inserito uno sviluppo del commercio basato sui mercati in piazza, non credo che chi gestisce attività commerciali lo avrebbe votato».poi si chiede «come avrebbe reagito il sindaco se, negli anni in cui era alla guida dei suoi supermercati, qualcuno avesse autorizzato alcune bancarelle a vendere frutta e verdura davanti alla porta del suo esercizio commerciale?».