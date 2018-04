TRIESTE Grave incidente stradale, attorno alle 6 di mattina di martedì 10 aprile, in via Crispi, all'angolo con via Gatteri. Coinvolti nello schianto, un furgone e uno scooter.

Ad avere la peggio

è stato lo scooterista, trasportato in urgenza (codice giallo) all'ospedale di Cattinara con un trauma cranico e farie fratture agli arti inferiori. Non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i vigili urbani, un'ambulanza e un'automedica.