A Ronchi Villa San Carlo rischia di scomparire

RONCHI DEI LEGIONARI. Un tesoro abbandonato a se stesso. Se si va avanti di questo passo, sarà perduto per sempre. Villa San Carlo, in pieno centro a Ronchi dei Legionari, è in degrado da anni, da quando l’Enel, che ne era proprietaria, chiuse la sua sede. L’edificio ottocentesco si erge accanto a villa Vicentini Miniussi che, invece, è stata ristrutturata e “vive”. Con gli anni che passano, le intemperie che la rovinano, gli infissi che si staccano e le inevitabili infiltrazioni d’acqua che potrebbero minarne anche la stabilità. Non si riesce a vendere, villa San Carlo, fatta costruire nel 1835 dal conte Armando Morè Pontgibaud, uno dei tanti orgogli architettonici della cittadina che tra il Settecento e l’Ottocento fu “capitale” dell’imprenditoria agricola e nella quale vennero a vivere molti possidenti che qui realizzarono ville che molti, forse, non conoscono.

Ora, come fece Forza Italia nel 2007, c’è chi chiede che venga acquistata e riportata a nuova vita. Ci riprovano, dopo il primo tentativo, andato a vuoto, del dicembre scorso. I consiglieri comunalidel Partito Democratico edi Ronchi Viva, chiedono al sindacdi istituire, a Ronchi dei Legionari, un centro di aggregazione giovanile che vada incontro anche a quanto previsto dalla legge regionale numero 5 del 2012. C’è di più. Masarà e Degenhardt spingono affinché l’amministrazione comunale chieda alla Regione un contributo, previsto dall’articolo 24 della legge numero 5 del 2012, per l’acquisto, la ristrutturazione ed il risanamento conservativo di villa San Carlo. «Sarebbe, secondo noi – spiegano i due consiglieri –, il posto ideale da destinare a centro di aggregazione giovanile, come previsto dall’articolo 3 del decreto del presidente della Regione del 2015, il quale consente di avere finanziamenti pari al 90% delle spese da sostenere a tali finalità».Dunque torna ad essere portata all’attenzione del consiglio, sotto forma di mozione, la proposta del centro da destinare ai giovani. Un centro che li possa tenere anche lontani dalle devianze, alcol e droga in primis.I due consiglieri sottolineano che dopo aver presentato la loro prima proposta si sarebbero attesi un incontro con l’obiettivo di parlarne e sviscerare le eventuali possibilità per avviare questo progetto. Anche se già allora il primo cittadino aveva spiegato che l’amministrazione comunale non ha i mezzi e le capacità di realizzare questa iniziativa che, in città, viene comunque portata avanti dalle parrocchie con le quali c’è una collaborazione continua. Villa San Carlo fu costruita nel 1835 dal conte Armando de Morè Pontgibaud il quale, assieme al fratello, dopo aver aperto a Trieste una ditta commerciale con il falso nome di, acquistò, nel 1806, dagli eredi del suo amico,, un’immensa tenuta nel rione ronchese di Santa Croce, ma anche case e terreni a Vermegliano.

Proprio in questo periodo i conti, diventati ancora più ricchi, avevano messo al sicuro il loro patrimonio artistico che s’era arricchito con acquisti a Trieste, Padova e Venezia. In questa dimora, impreziosita dallo stemma del casato e da una statuetta rappresentante un bambino intento a far pipì, abitarono poi per molti anni gli amministratori Tamburlini, ribattezzandola “Villa Emma”. Nel 1912 la proprietà passò al conte Gino Prandi e dallo stesso a Gustavo e Silvio Olivetti, che, siamo nel 1921, la vendettero a Luigi Perozzi che, nemmeno un mese dopo, lo rivendette alla Selveg, le Officine elettrice dell’Isonzo. Dal 1964 il passaggio ad Enel che qui sistemò uffici e rimesse, proprio in quell’ala che è stata acquistata dall’amministrazione comunale e trasformata nell’auditorium comunale.



@luca_perrino. ©RIPRODUZIONE RISERVATA