CONTEST Vinci due biglietti per la première del musical "Dirty Dancing" al Rossetti di Trieste

TRIESTE Musiche indimenticabili, coreografie sensuali e travolgenti, e la tenera storia d’amore fra Jonny e Baby che vogliono affermarsi nella vita: “Dirty Dancing” arriva dal 10 al 15 aprile al Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia in uno speciale allestimento che celebra i 30 anni di successo del film. Lo firma Federico Bellone, e brillano nel cast tanti talenti del panorama del musical italiano.

E per i lettori del Piccolo c'è la possibilità di vincere due biglietti per assistere all’attesa première dello spettacolo al Rossetti martedì 10 aprile.

Per partecipare al nostro contest è sufficiente rispondere, nello spazio qui sotto riservato ai commenti, alla seguente domanda:

"Qual è il ballo della tua vita?"

Il commento che riceverà un maggior numero di "mi piace" entro le 18 di lunedì 9 aprile vincerà i due pass per la premiere dello spettacolo.

"Dirty Dancing" al Rossetti di Trieste: il video promo “Dirty Dancing” arriva dal 10 al 15 aprile al Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia in uno speciale allestimento che celebra i 30 anni di successo del film. Lo firma Federico Bellone, e brillano nel cast tanti talenti del panorama del musical italiano. Il video promo dello spettacolo. Partecipa al contest e vinci due biglietti

“Dirty Dancing” è scritto da Eleanor Bergstein, diretto da Federico Bellone , le coreografie sono di Gillian Bruce, la supervisione musicale di Simone Giusti, le scenografie di Roberto Comotti, i costumi di Marco Biesta e Marica D’Angelo, il disegno luci di Valerio Tiberi mentre Armando Vertullo firma il suono. Video e Proiezioni sono di Matteo Luchinovich e Virginio Levrio e le Parrucche di Mario Audello. L’adattamento e la traduzione sono di Alice Mistroni.

Lo spettacolo è prodotto da Wizard Productions e il primo tour italiano di Dirty Dancing è organizzato da Show Bees in collaborazione con Bananas.T

Lo spettacolo andrà in scena da martedì 10 aprile a sabato 14 aprile ogni giorno alle 20.30 e sabato 14 e domenica 15 aprile alle ore 16 per il cartellone musical del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia. I biglietti per lo spettacolo sono ancora disponibili presso tutti i punti vendita del Teatro Stabile regionale e anche attraverso il sito www.ilrossetti.it.