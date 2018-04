Trieste, Cinquecento si cappotta sulla Gvt

TRIESTE Una Fiat Cinquecento si cappotta da sola lungo la Grande viabilità triestina. L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 4 aprile. La conducente, 56 anni, è rimasta ferita in maniera fortunatamente non grave, ed è stata trasportata a Cattinara dai sanitari del 118. L'accesso alla Gvt è stato chiuso da via Caboto e poi successivamente riaperto, dopo la rimozione del veicolo. Sul posto la polizia locale e i Vigili del fuoco di Trieste. Incidenti simili accadono spesso sulla Grande viabilità triestina, soprattutto quando pioggia e umidità rendono il manto stradale scivoloso.

#AvvisoTs 4 apr h. 12.21

Causa incidente stradale chiuso accesso alla GVT da v. Caboto/Malaspina direzione centro pic.twitter.com/zS4cUYaXj4 — Comune di Trieste (@ComunediTrieste) 4 aprile 2018