Fiume, dottoressa violentata dai colleghi

FIUME Scandalo sessuale al Centro clinico–ospedaliero di Fiume. Due chirurghi fiumani, di cui non viene rivelata l'identità, sono stati rinviati a giudizio per atti e molestie sessuale nei riguardi di una loro giovane collega dottoressa. A sollevare l'atto d'accusa nei loro confronti è stata la procura comunale di Fiume, che ha deciso di sottoporre a processo i due medici di 48 anni e 65 anni, procedimento la cui data d'inizio non è stata ancora fissata.



Il chirurgo più giovane, quello di 48 anni, avrebbe abusato sessualmente della giovane collega durante l'estate del 2011. In quel periodo di sette anni fa, approfittando di essere il responsabile del reparto in cui lavorava la vittima, aveva abusato sessualmente della collega, con quest'ultima non conseziente e costretta a sottoporsi ai desideri del collega più anziano. Gli abusi del 65enne erano durati invece più a lungo, dal dicembre 2011 e fino a maggio 2016, con l'uomo che aveva avuto rapporti sessuali con la giovane donna per sette volte. Il medico 48enne, va sottolineato, è stato denunciato non solo dalla dottoressa, ma anche da una studentessa della facoltà fiumana di Medicina e da un'infermiera, caso quest'ultimo di cui si sono occupati in diverse occasioni i media fiumani. La giovane dottoressa si era rivolta alla polizia nel 2016, denunciando il vergognoso comportamento dei due chirurghi e – per sfuggire ad una situazione veramente sopportabile – aveva deciso di lasciare gli Ospedali fiumani per andare a lavorare in Irlanda, Paese dove ogni anno migliaia di croati si stabiliscono alla ricerca di migliori condizioni di vita e di lavoro. In base a notizie ufficiose ma più che attendibili, il più giovane dei due chirurghi si era concesso un lungo periodo di inattività, mettendosi in malattia. L'anno scorso era rientrato al Centro clinico–ospedaliero, ma senza più essere capo reparto. Niente licenziamento dunque, al contrario di quanto fatto dalla facoltà di Medicina, i cui responsabili avevano tagliato ogni collaborazione con il medico accusato. In base alla legge sulla privacy, non è ancora possibile riferire i nomi degli accusati e della loro vittima, ma il giornale fiumano Novi list è venuto a sapere che la dottoressa voleva esercitare questa professione fin da piccola.



Studentessa modello, era stata anche capo redattrice di una rivista specializzata per studenti di medicina. I problemi erano cominciati non subito dopo avere ottenuto la laurea. Quale giovane dottoressa bisognosa di accumulare esperienza e consigli, aveva dapprima lavorato in un nosocomio di Lubiana, per poi trasferirsi nuovamente nella

sua città. «È sempre stata piena di entusiasmo, di voglia di lavorare e di aiutare i colleghi – così un medico che ha voluto mantenere l'anonimato – purtroppo dopo quanto accaduto, non stupisce che sia andata a lavorare all'estero».©RIPRODUZIONE RISERVATA