Malore mentre guida la moto, muore sul colpo

TRIESTE Un uomo di 78 anni, C.G. le sue iniziali, ha perso la vita oggi domenica 1 aprile mentre percorreva via Gortan, nei pressi di via Forlanini. La vittima era in sella a un motociclo "Kymco". Stando alle ricostruzioni, il settantottenne si è sentito improvvisamente male ed è caduto per terra, andando a sbattere contro alcuni bidoni della spazzatura. Non si è trattato dunque di un incidente, come sembrava in un primo momento, bensì di un malore fatale.

Sono stati

alcuni passanti ad allertare il 118. Vani però i tentativi di soccorso; il medico legale non ha portuto far altro che constatare il decesso della persona. Sul posto, oltre all'ambulanza, anche due pattuglie della polizia locale. I parenti sono stati avvertiti nel corso del tardo pomeriggio.