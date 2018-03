Fuori i friulanisti di Dorigo. Gara a 4 per la presidenza

TRIESTE. Si riducono a quattro i candidati alla presidenza del Friuli Venezia Giulia, dopo la conclusione delle verifiche sulle liste e sulle firme raccolte in loro appoggio da parte dell’Ufficio elettorale regionale.



Gli esclusi



L’esame completato ieri ha portato all’esclusione, come da previsioni iniziali, del partito autonomista “Acuile dal Friûl”, capitanato da Isa Dorigo. Non saranno presenti alle elezioni nemmeno i Verdi della Lista Alessandra Guerra, i Pensionati e la civica Democrazia locale per la libertà, tutti risultati incapaci di raccogliere le quasi cinquemila sottoscrizioni necessarie a partecipare alla competizione elettorale del prossimo 29 aprile.



La sinistra



Non ci hanno invece nemmeno provato Sinistra italiana e Possibile, ora critici nei confronti di quanti, tra gli esponenti con cuore a sinistra, hanno deciso invece di entrare in partita. La spaccatura di Liberi e uguali sull’alleanza con il Partito democratico, infatti, già provoca le polemiche contro la civica Open Fvg di Furio Honsell e Giulio Lauri, dov'è confluita una parte dei bersaniani di Mdp.

leggi anche: La sfida dei sindaci in corsa a Palazzo Da Bolzonello a Romoli, da Honsell fino a CosoliniB. attaglia tra primi cittadini per un seggio in aula



I controlli dell'Ufficio elettorale sulla documentazione presentata dai partiti nello scorso weekend si sono dunque conclusi con il via libera a undici liste. A sostegno di Massimiliano Fedriga ci saranno Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Autonomia responsabile e ProgettoFvg. Per Sergio Bolzonello sono schierati Pd, Cittadini, Open-Sinistra Fvg e Slovenska Skupnost. Ci sono infine il Movimento 5 Stelle guidato da Alessandro Fraleoni Morgera e il Patto per l'Autonomia di Sergio Cecotti.La friulanista Dorigo prende atto della bocciatura con una punta di stizza: «Ci dispiace molto. Abbiamo fatto il possibile, ma il numero di firme era molto elevato. La legge regionale è un “Porcellum”, che rende impossibile ai piccoli presentarsi alle elezioni».Tre candidati consiglieri sono infine stati esclusi per vari vizi di forma: il democratico Angelo Richetti a Pordenone, la forzista Samantha Cartelli a Gorizia e il leghista Massimiliano Marzin a Udine.Si chiude intanto tra le polemiche il percorso unitario di Liberi e uguali in regione, dopo la confluenza di una parte dell'area bersaniana in Open Fvg. Un passaggio conflittuale, dopo il quale Sinistra italiana e Possibile non hanno nemmeno cercato di costruire proprie liste per le elezioni. I responsabili regionali Marco Duriavig e Federico Buttò lanciano pesanti accuse: «Sinistra italiana e Possibile non parteciperanno alle elezioni, ma lavoreranno per una nuova stagione di cambiamento». Secondo le due formazioni, «il giudizio sull'azione di governo di Serracchiani-Bolzonello è sempre stato negativo. Dopo un confronto insoddisfacente con il Pd, tutte le tre componenti avevano condiviso la necessità di presentarsi come Leu, in forma autonoma. Ma il risultato delle elezioni nazionali ha fatto prevalere meri calcoli elettorali in alcuni rappresentanti di Mpd: non ragionamenti politici ma valutazioni matematiche sulle percentuali di possibile elezione. La nostra convinzione ci impone la scelta di non prestarci a questo gioco».Per Duriavig e Buttò «le aperture programmatiche del Pd alle ragioni della sinistra sono poco credibili. È necessario invece costruire una proposta in grado di creare una netta discontinuità». L'invito agli elettori è di non votare per il vicepresidente uscente Sergio Bolzonello: «I nostri sostenitori - concludono i due esponenti delle forze di sinistra - sapranno esercitare al meglio la loro libertà di voto con l'obiettivo di generare quella doverosa discontinuità rispetto alle politiche praticata in Friuli Venezia Giulia da chi ha governato negli ultimi anni».