Regionali Fvg: cinque candidati alla presidenza. Dodici le liste in corsa

TRIESTE Dodici liste per cinque candidati alla presidenza della Regione Friuli Venezia Giulia. È il verdetto emerso dagli uffici del Servizio autonomie locali ed elettorale di Udine, dove tra sabato 24 e domenica 25 marzo sono stati depositati gli elenchi dei candidati alle prossime elezioni regionali del 25 aprile. L'elenco delle liste depositate è stato pubblicato online sul sito della Regione Fvg. Per alcuni si è rivelata una corsa in salita: chi ha cambiato insegna o non ha conquistato nemmeno un seggio alle precedenti elezioni, ha dovuto raccoglie quasi 6mila firme in pochi giorni.

leggi anche: Regionali Fvg, tre liste al traguardo. Verdi e Guerra out L’amarezza di Claut: «La coalizione non ha voluto aiutarci». M5S primo a depositare i nomi dei candidati. Forza Italia e Fdi fanno sapere di aver centrato il risultato delle sottoscrizioni. Open Fvg arranca nella circoscrizione della Carnia. Oggi rush finale

Cinque, come detto, i candidati alla presidenza della Regione:, sostenuto dal Movimento 5 stelle,sostenuto da una coalizione di centrosinistra composta da 4 liste: Partito Democratico, Cittadini per Bolzonello presidente, Slovenska Skupnost, Open Sinistra Fvg;, sostenuto da una coalizione di centrodestra composta da Lega Nord, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Autonomia Responsabile, progetto Fvg per un'Autonomia Resposabile;sostenuto da Patto per l'autonomia (presnete, però, solo in 4 circoscrizioni su 5: manca Trieste). La quinta candidata èdella lista autonomista friulana "Acuile dal Friul".

Non ce l'hanno fatta, invece, la lista Guerra, Verdi e Pensionati.

Dopo il deposito, liste e candidati dovranno attendere il via libera dal servizio elettorale regionale, che valuterà la regolarità della documentazione presentata e la conseguente ammissibilità alla tornata elettorale. A quanto si apprende, è previsto per venerdì prossimo il sorteggio per l'ordine di apparizione delle liste su tabelloni e schede elettorali.

Intanto sul fronte delle amministrative, Lega Nord e Forza Italia avrebbero trovato un accordo sul nome di Pietro Fontanini quale candidato a sindaco di Udine. Lo ha annunciato il coordinatore provinciale di Udine di Forza Italia Ferruccio Anzit. Il nome di Fontanini era stato indicato da tempo per questa carica, poi le vicende nazionali ne avevano frenato gli entusiasmi. Questa mattina invece si è convenuto che il nome di Fontanini è quello che dà maggiori garanzie al centrodestra nella sfida per la poltrona di primo cittadino nel capoluogo friulano. Avversario di Fontanini il 29 aprile sarà Vincenzo Martines.