Abbattuti i tre cedri malati del parco municipale di Gorizia A nulla sono valsi i terntativi di salvarli: quel che rimaneva dei tre cedri ospitati al centro del parco municipale di Gorizia è stato eliminato del tutto nella mattinata di sabato 24 marzo. Gli alberi sono morti in seguito agli effetti di un fungo micidiale. (Video Bumbaca)

GORIZIA Nonostante tutti gli sforzi fatti per salvarli, per i tre cedri del parco municipale di Gorizia non c'è stato niente da fare. Nella mattinata di oggi, sabato 24 aprile, si è proceduto al loro abbattimento, dopo la radicale potatura e messa in sicurezza della scorsa estate. Un triste epilogo che cambia il colpo d'occhio a cui i goriziani erano abituati.

Com'era il parco prima dell'arrivo del fungo killer

Ad ucciderli non è stato l'uomo, ma un fungo di nome “Armillaria mellea”, che ha portato lentamente ma inesorabilmente alla morte gli storici cedri, un tempo belli e maestosi.

Dopo la potatura l'obiettivo del Comune era quello di trasformare i moncherini almeno in opere d’arte effettuate da specialisti dell'intaglio.

Ma non solo non si è rivelato possibile, ma per poter piantare nuovi arbisti sarà necessario procedere alla bonifica del terreno "contaminato" dal fungo.