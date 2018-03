Trieste, rapina a mano armata al Crai di Strada di Fiume

TRIESTE Un'altra rapina a mano armata a Trieste. E' successo nella serata di martedì 20 marzo in Strada di Fiume 433, a Cattinara. Un individuo armato di pistola è entrato, a volto coperto, nel supermercato Crai, e si è fatto consegnare da chi era alla cassa un bottino di 3mila euro.

L'uomo è stato arrestato dai Carabinieri del nucleo radiomobile grazie alla testimonianza di due clienti. L'ultimo episodio risale a una settimana fa: era il 15 marzo quando due individui, con il volto coperto da due maschere di Carnevale, si erano intrufolati armati di coltello al supermercato Zazzeron di via dell'Acqua, nel rione di Campanelle.