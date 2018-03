Salvini dal palco apre al ribaltone sul candidato

TRIESTE. Alla fine l’ha detto: la partita si può riaprire. È stata la promessa estrema, non sembrava un contentino, almeno la base leghista non l’ha interpretata così. Matteo Salvini arriva in Friuli ribadendo che la casella del Friuli Venezia Giulia è colorata di azzurro, che la Lega mantiene gli impegni, che su Renzo Tondo c’è l’accordo della coalizione, ma quando si trova davanti, nel quartier generale di Reana, una sessantina di segretari di sezione e poi, al Palamostre di Udine, 600 tra militanti e simpatizzanti che hanno un solo nome in testa – «Fe-dri-ga, Fe-dri-ga» –, non può far finta di niente. Non può nemmeno dare loro certezze. Ma garantire il massimo sforzo, quello sì: «Farò tutto il possibile».



La faticosa caccia al candidato presidente della Regione da parte del centrodestra non è all’ultima pagina. Non vuole spaccare, Salvini. Non ha intenzione di portare la Lega a correre da sola, anche se è quello che vorrebbero, pur di non dover digerire Tondo, gli elettori che hanno issato il movimento al 26% alle politiche. Ma, di fronte a una richiesta così unanime, il leader nazionale del Carroccio, in Friuli per i ringraziamenti post 4 marzo, concede un varco. A Reana Salvini si era trovato davanti i trattori con i cartelli “Vogliamo Fedriga”, “Fedriga presidente”, “Non toglieteci una speranza di cambiamento”.

I trattori che hanno accolto l'arrivo di Salvini a Reana

Quindi, nella storica sede della Lega, lì dovein vista delle regionali 2003, aveva fumato il sigaro davanti a Giulio Tremonti avviando l’operazione candidatura diSalvini ascolta, uno dopo l’altro, decine di leghisti del territorio. Non ce n’è uno che accetti l’ennesima corsa di Tondo.

leggi anche: Centrodestra nel caos, il giallo del tweet di Riccardi «Se serve io ci sono. #regionali2018». Si legge nel post cancellato (e smentito) subito dopo. La telenovela continua proprio nella giornata dell'arrivo in Friuli Venezia Giulia di Matteo Salvini

Non ce n’è uno che non voglia Fedriga in campo contro Sergio Bolzonello. «Gli abbiamo trasferito lamentele e critiche del territorio, Matteo ne ha fatto tesoro e si è impegnato a rivedere la posizione con gli alleati», anticipa la consigliera regionale Barbara Zilli a fine riunione, mentre Salvini scappa via in direzione Palamostre.



Quando arriva, trova la folla. Non la può deludere. E dice quello che può dire: non una parola di più, non una di meno. Se Silvio Berlusconi non ha voluto rinunciare a quella casella e dare il via libera a Fedriga, perché dovrebbe farlo adesso che si è deciso che tocchi a Tondo? Salvini lo sa, ne tiene conto, ma l’appello per quella che lui stesso definisce più volte «una delle migliori risorse che abbiamo» non può essere snobbato. «Avete pazientato per tanti giorni, fatelo ancora per qualche ora», è l’esordio. Applausi convinti, sorrisi, di nuovo il coro per Max. «Fatemi lavorare – prosegue il segretario –. C’è una squadra, ma a me piace vincere. E allora datemi fiducia. Non prometto quello che non ho in tasca, ma metterò tutto l’impegno perché la situazione possa cambiare».