Gelo a Trieste, riapre il parco Revoltella. Emeroteca ko

TRIESTE E' stato riaperto nella mattinata di martedì 20 marzo il parco di Villa Revoltella, chiuso nella giornata di lunedì 19 a causa del maltempo che ha colpito la città con bora, neve e gelo.

Neve a Opicina (Lasorte)

Ancora non si sa, invece, quando riaprirà l'emeroteca Tomizza di piazza Hortis, che ha chiuso per un guasto dell’impianto di riscaldamento fino a data da destinarsi. «Non si riesce a garantire una temperatura adeguata, non c’è caldo a sufficienza. I tecnici stanno riparando l’impianto, ma bisogna attendere l’arrivo dei pezzi di ricambio – spiega Laura Carlini Fanfogna, direttrice dei Servizio musei e biblioteche del Comune –. Non si sa ancora quando riaprirà».

Per quanro riguarda le previsioni meteo la primavera inizia solo nominalmente. Per martedì 20 è previsto cielo generalmente variabile, stando all’Osmer. Ma non è tutto: durante il primo mattino soffierà la bora, che potrà essere da moderata a sostenuta. Le raffiche subiranno una temporanea cessazione durante le ore centrali della giornata, per poi riprendere nuovamente forte in serata.

leggi anche: Carso imbiancato, Trieste spazzata dalla bora Lunedì mattina in città la bora raggiunge i 90 km orari. Di notte la coltre ha attecchito in Carso e nelle parti più alte di Trieste. Servizio bus a singhiozzo fino alle 11 sull'Altipiano. Riaperto il raccordo a Prosecco. Nella foto di copertina, l'Altipiano imbiancato (Foto Bruni)

Rispetto a lunedì le temperature sono in lieve rialzo: le minime sono date tra 1 e 4 gradi mentre le massime potranno spaziare tra i 7 e i 9.

Mercoledì non cambierà la sostanza della situazione: il cielo sarà in prevalenza nuvoloso, con raffiche di bora forti se non addirittura molto forti. Le temperature minime saranno comprese tra 2 e 4 gradi, quelle massime tra 5 e 7 gradi. La tendenza per giovedì è al cielo in prevalenza sereno con vento da nord-est moderato sulla costa. Di notte e al mattino saranno possibili gelate estese in pianura. Non farà più caldo dei giorni precedenti: le minime spazieranno tra -1 e 1 grado, le massime tra 6 e 8 gradi. Nuvolosità variabile è il pronostico per venerdì, con minime tra i 2 e i 5 gradi e massime tra i e i 10.