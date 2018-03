Il fronte anti-Tondo alla prova della verità. Salvini in Friuli: "Siamo qui per vincere"

UDINE. Restano agitate le acque del centrodestra, dopo la nomina di Renzo Tondo alla guida della coalizione in vista delle regionali. La giornata di oggi segnerà ad ogni modo la fine della telenovela sulla scelta del candidato, perché la visita di Matteo Salvini a Udine sarà la prova della verità sulle decisioni assunte a Roma dai leader nazionali. Il segretario del Carroccio sarà alle 19 al Palamostre, per il tour di ringraziamento agli elettori dopo l’exploit del 4 marzo: sarà la prova del nove, che dirigenti e simpatizzanti leghisti sperano possa risolversi con un ribaltamento della situazione e l’incoronazione di Massimiliano Fedriga.

Intanto alle 17 Salvini ha fatto tappa a Reana, dove un gruppo di simpatizzanti ha cercato di convincerlo a cambiare idea rispetto all'ufficializzazione del nome di Tondo, accogliendolo con trattori avvolti negli striscioni "Vogliamo Fedriga" o "Fedriga presidente". Ai cronisti che gli chiedevano una dichiarazione sulla candidatura di Renzo Tondo ha risposto semplicemente: "Siamo qui per ascoltare". Salvini ha poi aggiunto: "Noi manteniamo gli impegni, siamo qui per vincere". E parlando di Fedriga: "Max può fare bene a Roma.

I trattori che hanno accolto l'arrivo di Salvini a Reana

L'auspicio degli iscritti al momento si scontra quindi con l’attuale volontà della Lega di non incrinare i rapporti con Forza Italia a livello nazionale, sebbene il flirt trastia generando forti tensioni fra alleati. Il vicesegretario della Legadichiara inoltre in un’intervista al Corriere che la scelta dirappresenta «una buona conferma della nostra lealtà e coerenza, cui sacrifichiamo anche l’amore per la sua terra di, uno dei nostri uomini migliori». Parole pronunciate tuttavia prima di sapere dei tumulti in atto in Fvg. La dirigenza regionale la pensa in modo diverso e il sindaco leghista di Monfalcone,, scrive sui social che «in Fvg una percentuale enorme di cittadini ha già detto che il presidente della regione deve essere. Il popolo va amato e rispettato. L’amicoha iniziato male questa avventura perché su sanità e Uti si è pure espresso senza nemmeno ascoltare. L’unica possibile scelta è un passo indietro».

Tensione anche in casa Fratelli d’Italia, con Luca Ciriani che esordisce con un «Vonde monadis», facendo appello a «Berlusconi, Salvini, Fedriga e Savino e ci aggiungo Tondo. Voi che avete combinato ’sto casino dateci un candidato perché ci siamo rotti le scatole». Parole che secondo indiscrezioni arriverebbero dopo l’indisponibilità di Tondo ad assicurare posti in giunta a Fdi.

In serata attacca anche il forzista Roberto Marin, nei giorni scorsi possibile candidato per una notte: «Tondo ritiri la candidatura a governatore. Una rivoluzione così da parte degli elettori di centrodestra nei confronti di un candidato non si era mai vista. I vertici regionali e nazionali risolvano questo problema. Forse questo post mi costerà la candidatura a consigliere, ma non possiamo non ascoltare la nostra gente».

Il dilemma si scioglierà oggi, dopo le parole di Salvini. La riunione coi dirigenti della Lega si terrà a Reana, così come quella dell’altra sera, in cui un Fedriga emozionato e provato ha spiegato la situazione ai suoi. Il segretario regionale ha incassato pieno sostegno da un partito che lo considera vittima degli eventi e che si sta scagliando contro le scelte fatte a Roma, con fibrillazioni in tutte le province del Fvg. Max ha evidenziato che la propria disponibilità sarebbe stata bocciata da Berlusconi, ma non ha chiarito cosa dirà oggi Salvini né ha preso impegni a portare ancora avanti la propria candidatura. Fedriga è prima di tutto uomo di partito e si allineerà lealmente alle decisioni del capo, che si tratti di Tondo o della rivoluzione. Da vedere quale sarà la reazione della base nell’evento di Udine, quando si capirà se ci saranno o meno contestazioni al leader nazionale.

E se la dirigenza della Lega in Fvg vedrebbe di buon occhio il ribaltone, lo stesso pensa una parte dell’establishment di Forza Italia, preoccupato per le posizioni espresse da Tondo nelle prime interviste, dove le critiche alla riforma sanitaria regionale sono state deboli, depotenziando uno dei cavalli di battaglia del centrodestra alle prossime regionali. Intanto a Udine Forza Italia annuncia il via libera alla candidatura a sindaco del leghista Pietro Fontanini. Negli azzurri continuano le critiche alla gestione di Sandra Savino, ma i triestini Bertoli, Brandi, Bucci, Camber, Declich, Marini e Tononi esprimono «fiducia alla coordinatrice, ringraziandola per l’impegno».