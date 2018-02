Trieste, cala il sipario sull’Hangar bloccato dalla burocrazia

TRIESTE Intoppi burocratici, un contratto d’uso da ricodificare ed una sanatoria da risolvere. Quanto basta per imporre la chiusura temporanea dell’Hangar Teatri, il circolo teatrale di via Pecenco 10 (zona via Cologna) sorto nell’autunno del 2017 per opera di un gruppo di giovani attori. Una sorta di consorzio formato dalle rappresentanze del Teatro degli Sterpi, il Teatro Nomade, il Cut (Centro Universitario Teatrale) e l’Associazione Teatrale Studio Danza, e attestato con un contratto di affitto, inteso sulla base di 12 anni (6 + 6) sottoscritto da Franco Benedetti, rappresentante delle sigle associazionistiche culturali triestine, con la proprietaria dell’edificio, Loredana Russian di Verona.

Il progetto punta a trasformare una ex carrozzeria in un luogo di studio e aggregazione, dove poter ospitare teatro, danza e yoga e dando così vita ad un vero cartellone di corsi ed eventi. Le cose sembrano funzionare ma dopo i primi lavori di adeguamento e qualche mese di attività, tradotta in seminari e rappresentazioni, arriva il “colpo di teatro” imprevisto e non gradito, quello della sospensione del percorso e della conseguente ricerca di una nuova sede in grado di accogliere le opere previste in cartellone. I problemi si legano alla natura del contratto, nello specifico alla modifica della destinazione d’uso – da “artigianale” a “commerciale” – dovuta alla mancanza della firma da parte della proprietaria dell’edificio sulla Cila (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) il documento che attesta le pratiche edilizie per la manutenzione straordinaria. Il conseguente sopralluogo del Comune di Trieste, avvenuto lo scorso dicembre, avrebbe poi rilevato tre abusi edilizi, risalenti alla gestione della carrozzeria, riguardanti un soppalco, un “ritocco” ad un vano doccia e una serie di fori. Da qui la sospensione dell’attività del centro, scelta obbligata in attesa di una sanatoria e della formalizzazione del contratto d’uso che dovrebbe regolare l’attività individuata in via Pecenco, fatta anche di rappresentazioni con relativo pubblico pagante.