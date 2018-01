Centrodestra, il rebus Pirozzi nel Lazio complica le scelte in Fvg

TRIESTE. Tutti a Roma. I tre leader regionali del centrodestra sono da ieri nella capitale per capire da vicino cosa stia succedendo al tavolo dell’alleanza. Lo stallo dura da giorni, sia in merito agli accordi sulle liste per le politiche sia per quanto riguarda il nodo delle regionali del Lazio, cui si collega la scelta per la presidenza del Friuli Venezia Giulia.

I telefoni suonano a vuoto per tutta la giornata, perchénon vogliono diffondere informazioni che forse sono i primi a non avere, in una giornata cominciata coi postumi della sfuriata con cuisi è opposta all’indicazione del sindaco di Amatrice,avanzata nella notte da Berlusconi e Salvini pur di chiudere la partita. Meloni continua a spingeree le tensioni si riverberano subito in periferia: nonostante Pirozzi si sia detto vicino a Fdi, i patrioti non intendono intestarsene la candidatura. Se fosse lui a spuntarla, il Fvg diverrebbe la prima richiesta di Fdi nelle trattative, si dice negli ambienti locali del partito. L’ala destra dell’alleanza non ritiene insomma scontata la candidatura die darebbe il placet solo se la spuntasse Rampelli.In giornata tornano però a circolare voci secondo cui la Lega potrebbe anche cedere la casella del Fvg agli azzurri, ma starebbe cercando di ottenere che la scelta non cada sul candidato finora spinto dai berlusconiani. Non è un mistero che Fedriga prediliga un nuovo mandato a Roma, ma allo stesso tempo il Carroccio non è convinto del profilo di Riccardi, ritenuto non in grado di sviluppare un valore aggiunto che si sommi ai voti dei partiti. Su chi possa essere l’alternativa è però buio fitto e le aperture di Fedriga susembrano più che altro di prammatica, tanto più che tutto si deciderà a Roma. A surriscaldare il clima, c’è pure il fatto che i salviniani continuino a lavorare affinché la scelta del candidato del Fvg sia presa dopo le politiche.

La Lega vorrebbe attendere il voto per misurare i rapporti di forza sul territorio, ma anche per vedere cosa succederà dal 5 marzo. Al di là delle dichiarazioni di facciata, nel Carroccio ci si fida poco di Berlusconi e si ritiene concreta l’ipotesi di una partecipazione di Fi a un eventuale governo del presidente, sempre ammesso che il centrodestra non raggiunga la maggioranza.



A quel punto diverrebbe impossibile tenere unita la coalizione in Fvg e i leghisti non escludono in cuor loro l’ipotesi subordinata della battaglia solitaria, o più probabilmente in ticket con Fdi, che rimescolerebbe le carte dello scenario locale, favorendo centrosinistra e grillini. La discussione romana pare non aver ancora considerato la questione Fvg, se non per quanto riguarda le candidature per gli uninominali. Ma le decisioni non sono ancora mature e si rincorrono più che altro le voci sui diversi problemi con cui l’alleanza è alle prese, fra chi non è convinto di fare un nuovo mandato a Roma, nomi femminili in numero insufficiente, spostamenti fra collegi o da un ramo all’altro del Parlamento. Probabile che le scelte finali siano comunicate fra mercoledì e giovedì.