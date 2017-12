Forti nevicate in Friuli, in preallarme anche Trieste e il Carso

TRIESTE Le condizioni meteorologiche a tratti proibitive nell'Alto Friuli hanno bloccato anche l'auto blu della presidente della Regione Fvg Debora Serracchiani e dunque parte dell'attività politica regionale. Perché gli oltre 25 centimetri di neve caduti in alcune zone nel pomeriggio di mercoledì 28 dicembre hanno causato un problema a un camion che è finito di traverso proprio sulla salita per Sappada, meta di Serracchiani e del presidente del Consiglio regionale, Franco Iacop, distante da Trieste oltre due ore di auto (quasi 170 km).

Sappada, disputata da Veneto e Fvg e finalmente di recente entrata nel confine di quest'ultima, era la meta per un incontro delicato con il sindaco, la giunta e dopo la cittadinanza. Le previsioni erano state precise ed esplicite e la Protezione civile regionale da martedì trasmette di continuo allerta meteo a causa del passaggio di un marcato fronte Atlantico che si traduce in copiose precipitazioni e, sulla costa, mareggiate e spirare di bora.

#AllertameteoFVG passa da GIALLO >ARANCIO x oggi 27/12 e fino H24:00 28/12 su zone #fvg A-B pericolo valanghe forte su aree montane > 800-1000 m. ALLERTA GIALLO su zone B-C per piogge abbondanti, loc. intense Prealpi Giulie, neve, mareggiate e acqua alta📌 https://t.co/UuxnTku5D1 pic.twitter.com/Ozw2R03y00 — ProtezioneCivile FVG (@ProtCivReg_FVG) 27 dicembre 2017

Lungo la statale 52, praticamente a destinazione, l'auto della Regione è rimasta in attesa oltre mezz'ora in attesa che venisse rimosso il mezzo pesante, poi, come tanti altri veicoli, ha girato ed è tornata indietro.

In montagna nevica abbondantemente, con precipitazioni molto intense sulle Prealpi Giulie, con quota neve in rialzo a 800-1000 metri sulle Alpi e a 1000-1300 metri sulle Prealpina. Nevica sullo Zoncolan e sul Tarvisiano. Per giovedì previste altre precipitazioni, con la quota neve che è destinata ad abbassarsi ulteriormente: possibili nevicate, anche piuttosto cospicue, sul Carso triestino.