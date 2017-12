Furti in casa a Capriva del Friuli

CAPRIVA. Tornano in azione i topi d'appartamento. Nelle scorse ore, due raid ladreschi si sono registrati a Capriva del Friuli, paese dell'Isontino. I furti, secondo le indiscrezioni, sono avvenuti in due abitazioni in cui, in quei momenti,

non c'erano gli inquilini all'interno. Ancora non quantificato l'ammontare del bottino: l'inventario è in atto. Le indagini sono affidate ai carabinieri. Nei giorni scorsi, c'era stata una (lunga) ondata di furti in casa a Gorizia che avevano suscitato grande preoccupazione fra i cittadini.