Neonato di un mese e mezzo muore nel sonno in Friuli

UDINE Un neonato di un mese e mezzo è morto nel sonno la notte scorsa nella sua abitazione a Perteole di Ruda, in provincia di Udine. La Procura ha disposto l'autopsia per accertare le cause del decesso. Ne dà notizia il Messaggero Veneto

È stato il papà del piccolo, un operaio, di 32 anni, ad accorgersi, intorno alle 4, che il figlioletto non respirava più e a chiamare i soccorsi. I sanitari dell'ambulanza hanno tentato

di rianimarlo ma inutilmente.

Il piccolo era nato a novembre e non aveva problemi di salute. Sua madre è una casalinga, di 22 anni. La coppia ha anche un'altra figlia, di due anni. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Palmanova.