Tutti “Invasati” all’Orto Botanico, il mondo dei fiori fra scienza e poesia

TRIESTE Con una domenica settembrina che si prospetta climaticamente perfetta, il 9 settembre quarto e ultimo appuntamento all'Orto Botanico con "Invasati, tutti pazzi per i fiori", la consolidata rassegna verde per appassionati di "gardening" e dintorni promossa dal Servizio musei scientifici e biblioteche del Comune di Trieste. La giornata - con il consueto orario dalle 10 alle 19 e con ingresso gratuito - sul colle di San Luigi dedicata al giardinaggio, all'orticultura e a tutto ciò che ruota attorno al verde, chiude l'edizione 2018 con uno sfizioso carnet di iniziative per pollici verdi di lungo corso o aspiranti futuri giardinieri. Non una mostra mercato per addetti ai lavori, bensì un mercatino per lo scambio amatoriale di semi, rizomi, bulbi, piante rare, attrezzature, riviste di giardinaggio, libri ma anche opinioni e consigli.



Questo, in sintesi, il nutrito programma degli eventi collaterali di oggi: alle 10 Odilla Celli dell'associazione Cittaviva farà da guida a "Una passeggiata tra i fiori e la storia dell'Orto", percorso verde tra le diverse sezioni botaniche dell'orto di via de Marchesetti. Mentre alle 11 il gruppo Le Voci - Luna e l'Altra proporrà "Letture al femminile di poesia e prosa. Alle 15 in scaletta il mondo delle fibre e delle tinture con la conversazione a cura dell'artigiana creativa Lucia Valenzin "Il piacere del diritto e del rovescio: cotoni, fibre vegetali e tinture naturali". Tra un appuntamento e l'altro durante la giornata (come accennato, dalle 10 alle 19) non mancheranno gli irrinunciabili fiori all'occhiello della rassegna verde, vale a dire, il flowercrossing, ovvero lo scambio e il dono di piante, semi e talee, il bookcrossing botanico con il seminalibro e il semebaratto. Nel pomeriggio (dalle 16 alle 17) "Incontriamoci #a bassa voce nel parco", letture per bambini (e loro accompagnatori) dai 3 anni proposte dalle ambasciatrici di Nati per leggere. E sempre alle 16 la conservatrice del civico orto, Deborah Arbulla, indosserà i panni di cicerone per "Il percorso geopaleontologico dell'orto Botanico", seguito alle 17

dal laboratorio per bambini "Le erbe aromatiche" a cura di Coop Alleanza 3.0, percorso sensoriale per avvicinare i più piccoli ai sapori e profumi delle erbe delle nostre cucine. Musica live dopo le 17 con Tommaso Bisiac al flauto della Scuola di Musica 55. —