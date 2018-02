La corsa più luminosa del mondo il 16 giugno “accende” Trieste

TRIESTE Di corsa o passeggiando, attraversando parte di Trieste tra giochi di luce e musica. Si chiama Electric Run Recharged e punta alla consacrazione del titolo di “corsa più luminosa del mondo”, una manifestazione già testata da tempo su scala internazionale e ora in procinto di debuttare in Italia, proprio da una fonte battesimale come Trieste, il 16 giugno, a cura della Vega Events in collaborazione con il Comune di Trieste.



Il format parla di una corsa non competitiva aperta tutti lungo un tragitto abbordabile di circa 5 km, da vivere quindi senza l’assillo del podio o del tempo ma con una sola “missione”, quella di integrare l’intero scenario ideato in chiave rigorosamente elettronica tra luci (anche sui corridori, grazie a speciali gadget), effetti e musica da consolle in salsa dance, pop e tecno.



La Electric Run è già transitata dalle parti di Miami, Las Vegas, Seattle, Amsterdam e altri centri internazionali, ora prova il contesto italiano puntando alla valorizzazione scenica di alcuni luoghi topici. Già, quali? Il percorso parla infatti di una partenza da piazza Libertà, l’entrata in Porto Vecchio, l’uscita da largo Santos e volata in piazza Unità. Non è finita. Una volta approdati in piazza Unità, il copione prevede l’avvio della seconda parte, quella della festa con epicentro sul palco, tra musica e danze. Un progetto sulla carta ambizioso, dotato di alcune stime “coraggiose”, come la partecipazione di (almeno) 10.000 persone e un introito di oltre un milione di euro. Non manca il respiro sociale. Al di là delle mire turistiche e commerciali, la manifestazione annuncia una coda benefica proponendo una

parte dell'incasso dei biglietti (16 euro e 50) a favore dell'Area giovani del Cro di Aviano. Le iscrizioni sono già aperte, con prevendita sul sito. Per informazioni è attiva la mail: info@vegaevents.it.